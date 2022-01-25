Pete Davidson 57 yıllık feribotu kulübe dönüştürüyor

Haberler 25.01.2022 - 11:48
Saturday Night Live kadrosundan komedyenler Pete Davidson ve Colin Jost, Staten Island’da motorları bozuk olduğu için sefer yapamayan John F. Kennedy isimli feribotunu satın aldı.
İki ünlü isim emlakçı Paul Italia ortak yatırım yaptıkları feribotu 5 bin 200 kişilik sanat ve eğlence mekanına dönüştürmek için harekete geçti.
Son zamanlarda Kim Kardashian ile ilişkisiyle gündemde olan Pete Davidson yeni projesi nedeniyle çok heyecanlı olduğunu açıkladı.
Artık bot insanları olduklarını söyleyen Davidson, feribotun restorasyon sırasında Gowanus’ta duracağını söyledi.
Pete Davidson hayalinde projeyi hayata geçirirse John F. Kennedy feribotu; komedi şovları, konserler ve sanat performanslarının izlenebilecek etkinlik alanı olarak adından söz ettirecek.