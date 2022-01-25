Pete Davidson 57 yıllık feribotu kulübe dönüştürüyor

Kim Kardashian'ın yeni sevgilisi Pete Davidson, servis dışı bir feribotu satın aldı. 28 yaşındaki komedyen feribotu 5 bin 200 kişiyi misafir edebilecek bir sanat ve eğlence mekanına dönüştürecek.

Haberler 25.01.2022 - 11:48

Pete Davidson 57 yıllık feribotu kulübe dönüştürüyor - 1

Saturday Night Live kadrosundan komedyenler Pete Davidson ve Colin Jost, Staten Island’da motorları bozuk olduğu için sefer yapamayan John F. Kennedy isimli feribotunu satın aldı.

Pete Davidson 57 yıllık feribotu kulübe dönüştürüyor - 2

İki ünlü isim emlakçı Paul Italia ortak yatırım yaptıkları feribotu 5 bin 200 kişilik sanat ve eğlence mekanına dönüştürmek için harekete geçti.

Pete Davidson 57 yıllık feribotu kulübe dönüştürüyor - 3

Son zamanlarda ile ilişkisiyle gündemde olan Pete Davidson yeni projesi nedeniyle çok heyecanlı olduğunu açıkladı.

Pete Davidson 57 yıllık feribotu kulübe dönüştürüyor - 4

Artık bot insanları olduklarını söyleyen Davidson, feribotun restorasyon sırasında Gowanus’ta duracağını söyledi.

Pete Davidson 57 yıllık feribotu kulübe dönüştürüyor - 5

Pete Davidson hayalinde projeyi hayata geçirirse John F. Kennedy feribotu; komedi şovları, konserler ve sanat performanslarının izlenebilecek etkinlik alanı olarak adından söz ettirecek. 

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