Pete Davidson’dan Bob Saget mesajı: Zorlu zamanları atlatmama yardım etti

Kim Kardashian ile birlikteliğyle gündemde olan şarkıcı ve komedyen Pete Davidson, hayatını kaybeden oyuncu Bob Saget için bir mesaj yayınladı. Davidson Saget için, "Ben daha gençken ve arkadaşlığımız boyunca birkaç kez bazı zorlu zamanları atlatmama yardım etti. Annemle saatlerce telefonda konuştu yardım olabileceği her şekilde yardımcı olmaya çalıştı" dedi.

Haberler 11.01.2022 - 11:31

Pete Davidson’dan Bob Saget mesajı: Zorlu zamanları atlatmama yardım etti - 1

Kim Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Pete Davidson, 65 yaşında hayatını kaybeden Bob Saget için bir mesaj paylaştı.


Pete Davidson’dan Bob Saget mesajı: Zorlu zamanları atlatmama yardım etti - 2

Davidson, ünlü aktörün ölümünden sonra Bob Saget’ın kendisine ruh sağlığı konusunda yardım ettiğini açıkladı.


Pete Davidson’dan Bob Saget mesajı: Zorlu zamanları atlatmama yardım etti - 3

Davidson, Saget’ı gezegendeki en iyi adamlardan biri olarak niteledi ve şu sözleri dile getirdi: "Sadece, Bob Saget’ın gezegendeki en iyi insan olduğunu bilmenizi istiyorum."


Pete Davidson’dan Bob Saget mesajı: Zorlu zamanları atlatmama yardım etti - 4

"Ben daha gençken ve arkadaşlığımız boyunca birkaç kez bazı zorlu zamanları atlatmama yardım etti. Annemle saatlerce telefonda konuştu yardım olabileceği her şekilde yardımcı olmaya çalıştı, bizi doktorlarla ve deneyebileceğimiz yeni tedavilerle buluşturdu."


Pete Davidson’dan Bob Saget mesajı: Zorlu zamanları atlatmama yardım etti - 5

Beni kontrol edip iyi olduğumdan emin olmaya çalıştı. Seni seviyorum Bob. Seni tanımak bir onurdu. Nezaket ve arkadaşlığın için teşekkür ederim.”

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