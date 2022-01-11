Pete Davidson’dan Bob Saget mesajı: Zorlu zamanları atlatmama yardım etti

"Ben daha gençken ve arkadaşlığımız boyunca birkaç kez bazı zorlu zamanları atlatmama yardım etti. Annemle saatlerce telefonda konuştu yardım olabileceği her şekilde yardımcı olmaya çalıştı, bizi doktorlarla ve deneyebileceğimiz yeni tedavilerle buluşturdu."





