Pete Davidson’dan Bob Saget mesajı: Zorlu zamanları atlatmama yardım etti

Haberler 11.01.2022 - 11:31
Kim Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Pete Davidson, 65 yaşında hayatını kaybeden Bob Saget için bir mesaj paylaştı.
Davidson, ünlü aktörün ölümünden sonra Bob Saget’ın kendisine ruh sağlığı konusunda yardım ettiğini açıkladı.
Davidson, Saget’ı gezegendeki en iyi adamlardan biri olarak niteledi ve şu sözleri dile getirdi: "Sadece, Bob Saget’ın gezegendeki en iyi insan olduğunu bilmenizi istiyorum."
"Ben daha gençken ve arkadaşlığımız boyunca birkaç kez bazı zorlu zamanları atlatmama yardım etti. Annemle saatlerce telefonda konuştu yardım olabileceği her şekilde yardımcı olmaya çalıştı, bizi doktorlarla ve deneyebileceğimiz yeni tedavilerle buluşturdu."
Beni kontrol edip iyi olduğumdan emin olmaya çalıştı. Seni seviyorum Bob. Seni tanımak bir onurdu. Nezaket ve arkadaşlığın için teşekkür ederim.”