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Peter Schmeichel ile Laura von Lindholm evlendi

Futbol oynadığı yıllarda dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak görülen Danimarkalı efsane Peter Schmeichel 55 yaşında Laura von Lindholm ile ikinci evliliğini yaptı.

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    1991 - 1999 yılları arasında Manchester United takımının kaleciliğini yapan, defalarca Premier League ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan Peter Schmeichel (55) Laura von Lindholm'ün (46) ile evlendi.

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    Çiftin nikahına 200'den fazla davetli katıldı.

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    Eski karısı Bente'den boşanan Danimarkalı kaleci, 2014'ten bu yana von Lindholm ile beraberdi ve ikilinin bir ayrılık süreçleri oldu.
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    2017'de tekrar bir araya gelen çift evlilik kararı aldı.
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    2013'te 31 yıllık evliliğini bitiren Schmeichel'ın iki çocuğu bulunuyor.

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    Bunlardan biri, şu anda babası gibi kaleci olan, Leicester City'de forma giyen Kasper Schmeichel
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    Şu anda ülkesi Danimarka'da oyunculuk yapan Laura von Lindholm, zamanında Playboy Dergisi'nin kapak güzeliydi.
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