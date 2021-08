Phoebe Dynevor ile Pete Davidson ayrıldı

The Sun gazetesinin haberine göre, yaklaşık beş aydır birliktelik yaşayan komedyen Pete Davidsonile oyuncu sevgilisi Phoebe Dynevor ilişkilerini noktaladı.

Demi Lovato ve Max Ehrich' in bu kararı , ayrılık kararı alan ya da ilişkilerinin bitmesiyle çok konuşulan yerli ve yabancı ünlüleri akıllara getirdi...

Will Smith ve Jada Pinkett



Will Smith'in (51) 23 yıllık eşi Jada Pinkett (47), 4 yıl önce rapçi August Alsina (27) ile birlikte olduğunu itiraf etti. Will Smith, "Biz bunları aştık, sevgimiz koşulsuz" yorumu yaptı.