Pikachu'ya benzeyen possum sosyal medyanın yeni sevgilisi oldu

Avustralya’nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da kurtarılan bir altın renkli yavru possum (keseli sıçangiller ailesine ait Avustralya’ya özgür bir tür), ünlü çizgi film serisi Pokemon’daki “Pikachu” karekterine benzerliğiyle sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

ntv.com.tr 21.05.2020 - 18:16 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 18:25

SOSYAL MEDYANIN SEVGİLİSİ

Avustralya’nın Melboune kentinde Boronia Veteriner Kliniği ve Hayvan Hastanesi tarafından 2 yıl önce bulunup, tedavi edilen altın renkli fırça kuyruklu possumun fotoğrafları kuruluşun sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından kısa sürede viral oldu.

YAŞAYAN PİKACHU

Kullanıcıların birçoğu hayvanın ünlü Japon çizgi filmi Pokemon’daki “Pikachu” karakterinin yaşayan versiyonu olduğu yorumunu yaptı.

Bored Panda’da yer alan habere göre, 2018’de yaralı halde bulunan beş aylık altın renkli possum tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya geri bırakıldı.

Veterinerler, bir süre sonra oldukça nadir görülen altın renkli possumların yuvasına ulaştı.

RENGİ NEDENİYLE DOĞADA SAVUNMASIZ

Melbourna Üniversitesi’nden Doktor Kath Handasyde, hayvanın rengi nedeniyle insanlar tarafından çok sevildiği, ancak bu sıradışı altın rengi nedeniyle kamufle olamadıkları için onların doğada baykuş gibi yırtıcılara karşı savunmasız durumda bıraktığını açıkladı. 

İşte sevimli possumdan kareler...

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