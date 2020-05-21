Pikachu'ya benzeyen possum sosyal medyanın yeni sevgilisi oldu

RENGİ NEDENİYLE DOĞADA SAVUNMASIZ

Melbourna Üniversitesi’nden Doktor Kath Handasyde, hayvanın rengi nedeniyle insanlar tarafından çok sevildiği, ancak bu sıradışı altın rengi nedeniyle kamufle olamadıkları için onların doğada baykuş gibi yırtıcılara karşı savunmasız durumda bıraktığını açıkladı.