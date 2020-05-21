Pikachu'ya benzeyen possum sosyal medyanın yeni sevgilisi oldu

ntv.com.tr 21.05.2020 - 18:16 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 18:25
Avustralya’nın Melboune kentinde Boronia Veteriner Kliniği ve Hayvan Hastanesi tarafından 2 yıl önce bulunup, tedavi edilen altın renkli fırça kuyruklu possumun fotoğrafları kuruluşun sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından kısa sürede viral oldu.
Kullanıcıların birçoğu hayvanın ünlü Japon çizgi filmi Pokemon’daki “Pikachu” karakterinin yaşayan versiyonu olduğu yorumunu yaptı.
Bored Panda’da yer alan habere göre, 2018’de yaralı halde bulunan beş aylık altın renkli possum tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya geri bırakıldı.
Veterinerler, bir süre sonra oldukça nadir görülen altın renkli possumların yuvasına ulaştı.
Melbourna Üniversitesi’nden Doktor Kath Handasyde, hayvanın rengi nedeniyle insanlar tarafından çok sevildiği, ancak bu sıradışı altın rengi nedeniyle kamufle olamadıkları için onların doğada baykuş gibi yırtıcılara karşı savunmasız durumda bıraktığını açıkladı.