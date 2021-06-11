Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde: Arkadaşlık aşka dönüştü

Oyuncu meslektaşlar Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili önceki gün Marmaris'te samimi şekilde görüntülendi. Aşkın Kıyameti adlı filmde birlikte rol alan Pınar Deniz (27) ile Yiğit Kirazcı (37) hakkında birliktelik iddiaları belgelendi. İlişkilerini basından uzak tutmak isteyen çift, çıktıkları tatilde objektiflere yansıdı. İki oyuncu meslektaş, önceki gün Marmaris'te bir plajda sarmaş dolaş görüntülendi. İkilinin bir süre daha Ege'deki tatillerine devam edeceği öğrenildi. Deniz son olarak Menajerimi Ara ve Kırmızı Oda dizileriyle ekranda boy göstermişti.