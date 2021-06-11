Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde: Arkadaşlık aşka dönüştü

Oyuncu meslektaşlar Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili önceki gün Marmaris'te samimi şekilde görüntülendi.

11.06.2021 - 09:54

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde: Arkadaşlık aşka dönüştü - 1
Aşkın Kıyameti adlı filmde birlikte rol alan Pınar Deniz (27) ile Yiğit Kirazcı (37) hakkında birliktelik iddiaları belgelendi.
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde: Arkadaşlık aşka dönüştü - 2
İlişkilerini basından uzak tutmak isteyen çift, çıktıkları tatilde objektiflere yansıdı.
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde: Arkadaşlık aşka dönüştü - 3
İki oyuncu meslektaş, önceki gün Marmaris'te bir plajda sarmaş dolaş görüntülendi.
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde: Arkadaşlık aşka dönüştü - 4
İkilinin bir süre daha Ege'deki tatillerine devam edeceği öğrenildi.


Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde: Arkadaşlık aşka dönüştü - 5
Deniz son olarak Menajerimi Ara ve Kırmızı Oda dizileriyle ekranda boy göstermişti.

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