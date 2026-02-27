Pınar Deniz'in sıradaki projesi belli oldu. Nuri Bilge Ceylan filminde başrol oynayacak
27.02.2026 15:55
NTV - Haber Merkezi
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Pınar Deniz'in sıradaki projesi belli oldu. Deniz, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde başrol oynayacak.
Son olarak "Yargı" adlı dizide Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşan Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la 2024 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.
Nikah sonrası hamilelik müjdesi veren Deniz, 31 Mart 2025'te oğlu Fikret Hakan'ı dünyaya getirdi.
Bu süreçte gözlerden uzak bir yaşam süren Pınar Deniz'in kısa bir süre önce setlere döneceği ve "Dönence" adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşacağı ortaya çıktı.
Tüm bunların ardından 32 yaşındaki ünlü oyuncunun sıradaki projesi belli oldu. Pınar Deniz, ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde başrol oynayacak.
YAZ AYLARINDA ÇEKİLECEK
Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapılacak. Hikayenin detayları ve Deniz’in projede canlandıracağı karakterle ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı.
Son olarak Merve Dizdar'a Cannes Film Fesitvali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandıran "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle adından söz ettiren Nuri Bilge Ceylan, "Üç Maymun", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Kış Uykusu", "Ahlat Ağacı" ve "Uzak" gibi filmleriyle de tanınıyor.
Usta yönetmen, "Kış Uykusu" ile Cannes Film Fesitvali'nde Altın Palmiye kazanırken, "Üç Maymun" filmiyle de Cannes'da En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.