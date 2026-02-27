Pınar Deniz'in sıradaki projesi belli oldu. Nuri Bilge Ceylan filminde başrol oynayacak

Son olarak Merve Dizdar'a Cannes Film Fesitvali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandıran "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle adından söz ettiren Nuri Bilge Ceylan, "Üç Maymun", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Kış Uykusu", "Ahlat Ağacı" ve "Uzak" gibi filmleriyle de tanınıyor.

Usta yönetmen, "Kış Uykusu" ile Cannes Film Fesitvali'nde Altın Palmiye kazanırken, "Üç Maymun" filmiyle de Cannes'da En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.