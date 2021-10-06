Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı

İki çocuk annesi ünlü şarkıcı Pink, Malibu'da, denize sıfır olan evini 1,2 milyon dolar karla 14,9 milyon dolara satıyor. İşte dev pencereleriyle denizi evin içindeymiş gibi hissettiren yazlık evin fotoğrafları...

ntv.com.tr 06.10.2021 - 08:49

Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 1

Ünlü şarkıcı Pink, Malibu’da, denize sıfır evini satışa çıkardı.

42 yaşındaki Amerikalı yıldız, bu yılın başında 13,7 milyon dolara satın aldığı evini 14,9 milyon dolara satacak. Evi istediği rakama satabilirse, 1,2 milyon dolardan fazla kar elde etmiş olacak.

Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 2

Dev pencereleriyle denizi içeride gibi hissettiren yazlık ev, sürekli değerini artırıyor. Geçen yıl 8,7 milyon dolara satılmıştı.

Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 3

400 metrekarelik evin beş yatak odası ve 4 büyük, bir küçük banyosu var.

Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 4

İki araçlık garajı olan evin üst katında bir misafir bölümü bulunuyor. Ana ev sokaktan görülemiyor.

Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 5

Motokros yarışçısı Carey Hart ile evli olan, 10 yaşında bir oğlu ve 4 yaşında bir kızı bulnan 42 yaşındaki Amerikalı şarkıcının Malibu’daki evinden yansıyan kareler...

Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 6
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 7
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 8
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 9
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 10
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 11
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 12
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 13
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 14
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 15
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 16
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 17
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 18
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 19
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 20
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 21
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 22
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 23
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 24
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 25
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 26
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 27
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 28
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 29
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 30
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 31
Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı - 32

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