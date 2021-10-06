Pink evini 14,9 milyon dolara satışa çıkardı

ntv.com.tr 06.10.2021 - 08:49
Ünlü şarkıcı Pink, Malibu’da, denize sıfır evini satışa çıkardı.
42 yaşındaki Amerikalı yıldız, bu yılın başında 13,7 milyon dolara satın aldığı evini 14,9 milyon dolara satacak. Evi istediği rakama satabilirse, 1,2 milyon dolardan fazla kar elde etmiş olacak.
Dev pencereleriyle denizi içeride gibi hissettiren yazlık ev, sürekli değerini artırıyor. Geçen yıl 8,7 milyon dolara satılmıştı.
400 metrekarelik evin beş yatak odası ve 4 büyük, bir küçük banyosu var.
İki araçlık garajı olan evin üst katında bir misafir bölümü bulunuyor. Ana ev sokaktan görülemiyor.
Motokros yarışçısı Carey Hart ile evli olan, 10 yaşında bir oğlu ve 4 yaşında bir kızı bulnan 42 yaşındaki Amerikalı şarkıcının Malibu’daki evinden yansıyan kareler...