Pirelli modeli Laetitia Casta: İstanbul’a çağıran olsa çoktan gelirdim
Pirelli 2019 Takvimi’nde yer alan dört kadından biri olan Fransız oyuncu ve top model Laetitia Casta, “İstanbul’a gelmeyi çok istiyorum. Çağıran olsa, çoktan gelirdim” dedi.
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Laetitia Casta, Pirelli 2019 Takvimi’nde yer alan dört kadından biri.
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Fransız oyuncu ve top model, daha önce çıplaklığa yer veren ancak 2017 takviminden itibaren çıplaklığa yer vermeme kararı alan takvimde 2000 yılında da poz vermişti.
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Hürriyet’ten Aslı Barış’a konuşan Casta, takvimin her iki edisyonunda da çıplaklık olmasına rağmen farklı bir anlayışla sunulmasını şöyle anlattı:
“Dünyayı kasıp kavuran bir #meetoo kampanyası varken... Fotoğrafçımız Albert’ın (Watson) görüşü değişti, benim bakış açım değişti. Tüm dünya değişti. Pirelli Takvimi hiçbir zaman kadınları cinsel obje gibi gören bir mecra olmadı, her zaman eleganlığa ve dişiliğe öykü gibiydi. Ama bu kez kadın-erkek öyküleri arasında bir kurgu yaptık.”
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“Takvimdeki çıplaklık asla estetik dışı değildi” diyen Casta, “Hiçbir zaman değildi, hiçbir zaman olmaz. Bir kadının ve sevdiği erkeğin arasında yaşanan duygusal bir anın kusursuz yansıması diyelim” ifadesini kullandı.
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Bugüne kadar hiç Türkiye’ye gelmediğini söyleyen Casta, “Kimse davet etmedi. İstanbul’a gelmeyi çok istiyorum, bir şekilde mutlaka ziyaret edeceğim. Çağıran olsa, çoktan gelirdim ama” dedi.