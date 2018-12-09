Pirelli modeli Laetitia Casta: İstanbul’a çağıran olsa çoktan gelirdim

Hürriyet’ten Aslı Barış’a konuşan Casta, takvimin her iki edisyonunda da çıplaklık olmasına rağmen farklı bir anlayışla sunulmasını şöyle anlattı:

“Dünyayı kasıp kavuran bir #meetoo kampanyası varken... Fotoğrafçımız Albert’ın (Watson) görüşü değişti, benim bakış açım değişti. Tüm dünya değişti. Pirelli Takvimi hiçbir zaman kadınları cinsel obje gibi gören bir mecra olmadı, her zaman eleganlığa ve dişiliğe öykü gibiydi. Ama bu kez kadın-erkek öyküleri arasında bir kurgu yaptık.”