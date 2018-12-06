Pirelli Takvimi tanıtım gecesine Gigi Hadid damgası
ntv.com.tr
2019 Pirelli Takvimi’nin tanıtım etkinliğine takvimin bu yılki yıldız modeli Gigi Hadid damga vurdu.
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2019 Pirelli Takvimi, dün Milano'daki modern sanat mekanı Pirelli HangarBicocca’da tanıtıldı.
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Tanıtım etkinliğinin en dikkat çeken ismi, bu yılın takviminin de yıldızı olan süper model Gigi Hadid’di.
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3Ünlü Victoria’s Secret modeli, geceye siyah saten elbisesiyle damga vurdu.
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Hadid’in de yer aldığı 2019 Pirelli Takvimi, ünlü fotoğrafçı Albert Watson tarafından “Dreaming” temasıyla Nisan ayında Miami ve New York’ta çekildi.
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Gigi Hadid, takvimde yakın zamanda partnerinden ayrılan, cam bir kulede yalnız yaşayan, tek yakın arkadaşı ve sırdaşı da Alexander Wang olan bir kadını canlandırdı.
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2019 Pirelli Takvimi’nin tanıtım etkinliğine Gigi Hadid dışında yıldızlar da katıldı. İşte o isimler...
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7Halle Berry
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8Isabeli Fontana
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9Ana Beatriz Barros
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10Laetizia Casta
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11Misty Copeland
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12Eva Riccobono
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13Georgina Grenville