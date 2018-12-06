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Pirelli Takvimi tanıtım gecesine Gigi Hadid damgası

ntv.com.tr

2019 Pirelli Takvimi’nin tanıtım etkinliğine takvimin bu yılki yıldız modeli Gigi Hadid damga vurdu.

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    2019 Pirelli Takvimi, dün Milano'daki modern sanat mekanı Pirelli HangarBicocca’da tanıtıldı.

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    Tanıtım etkinliğinin en dikkat çeken ismi, bu yılın takviminin de yıldızı olan süper model Gigi Hadid’di.

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    Ünlü Victoria’s Secret modeli, geceye siyah saten elbisesiyle damga vurdu.
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    Hadid’in de yer aldığı 2019 Pirelli Takvimi, ünlü fotoğrafçı Albert Watson tarafından “Dreaming” temasıyla Nisan ayında Miami ve New York’ta çekildi.

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    Gigi Hadid, takvimde yakın zamanda partnerinden ayrılan, cam bir kulede yalnız yaşayan, tek yakın arkadaşı ve sırdaşı da Alexander Wang olan bir kadını canlandırdı.

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    2019 Pirelli Takvimi’nin tanıtım etkinliğine Gigi Hadid dışında yıldızlar da katıldı. İşte o isimler...

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    Halle Berry
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    Isabeli Fontana
  • 9

    Ana Beatriz Barros
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    Laetizia Casta
  • 11

    Misty Copeland
  • 12

    Eva Riccobono
  • 13

    Georgina Grenville
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