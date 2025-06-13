​Pişmiş veya çiğ biber: Hangisi daha sağlıklı?

PİŞMİŞ BİBER SİNDİRİM DOSTU A VİTAMİNİ KAYNAĞI

Öte yandan pişmiş dolmalık biberler, özellikle sindirim sorunu yaşayanlar için daha uygun bir seçenek. Isıl işlem, biberin hücre duvarlarını parçalayarak sindirimini kolaylaştırıyor. Ayrıca pişirme işlemi, beta-karotenin (vücutta A vitaminine dönüşen pigment) emilimini artırıyor. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarla birlikte tüketildiğinde, bu yağda çözünen vitaminlerin emilimi de artıyor.



Ancak burada önemli bir uyarı var: Fazla pişirme, özellikle C vitamini gibi ısıya duyarlı vitaminlerin büyük ölçüde kaybolmasına yol açıyor. Bu nedenle biberleri kısa sürede, düşük ısıda sotelemek ya da fırında hafifçe kavurmak en ideal yöntem olarak öne çıkıyor.





