Pişmiş veya çiğ biber: Hangisi daha sağlıklı?
Vitamin deposu olarak bilinen dolmalık biberler, düşük kalorili yapıları ve yüksek besin değerleriyle tam bir sağlık dostu. Peki bu çıtır çıtır sebzeleri çiğ mi yoksa pişmiş mi tüketmek daha sağlıklı?
A ve C vitaminlerinin yanı sıra beta-karoten gibi antioksidanlar ve lif açısından da oldukça zengin. Acı biber çeşitlerinde ise kapsaisin adı verilen ve iltihapla savaşan bir bileşik bulunuyor. Ancak bu değerli sebzeden maksimum faydayı elde etmek, onu nasıl tükettiğinize bağlı.