​Pişmiş veya çiğ biber: Hangisi daha sağlıklı?

Vitamin deposu olarak bilinen dolmalık biberler, düşük kalorili yapıları ve yüksek besin değerleriyle tam bir sağlık dostu. Peki bu çıtır çıtır sebzeleri çiğ mi yoksa pişmiş mi tüketmek daha sağlıklı?

​Pişmiş veya çiğ biber: Hangisi daha sağlıklı? - 1

A ve C vitaminlerinin yanı sıra beta-karoten gibi antioksidanlar ve lif açısından da oldukça zengin. Acı biber çeşitlerinde ise kapsaisin adı verilen ve iltihapla savaşan bir bileşik bulunuyor. Ancak bu değerli sebzeden maksimum faydayı elde etmek, onu nasıl tükettiğinize bağlı.


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​Pişmiş veya çiğ biber: Hangisi daha sağlıklı? - 2

ÇİĞ TÜKETİMDE C VİTAMİNİ

Dolmalık biberleri çiğ olarak tüketmek, özellikle C vitamini alımı açısından büyük avantaj sağlıyor. Hatta içerdiği C vitamini miktarı portakalı bile geride bırakıyor. Bu vitamin bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlarken, demir emilimini artırıyor ve cildin kolajen üretimini destekleyerek yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

Ancak çiğ biber tüketimi herkese uygun olmayabilir. Bazı kişilerde şişkinlik ve gaz gibi sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca, tarım ilacı kalıntılarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bu nedenle tüketmeden önce iyice yıkanması, mümkünse sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesi öneriliyor.


​Pişmiş veya çiğ biber: Hangisi daha sağlıklı? - 3

PİŞMİŞ BİBER SİNDİRİM DOSTU A VİTAMİNİ KAYNAĞI

Öte yandan pişmiş dolmalık biberler, özellikle sindirim sorunu yaşayanlar için daha uygun bir seçenek. Isıl işlem, biberin hücre duvarlarını parçalayarak sindirimini kolaylaştırıyor. Ayrıca pişirme işlemi, beta-karotenin (vücutta A vitaminine dönüşen pigment) emilimini artırıyor. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarla birlikte tüketildiğinde, bu yağda çözünen vitaminlerin emilimi de artıyor.

Ancak burada önemli bir uyarı var: Fazla pişirme, özellikle C vitamini gibi ısıya duyarlı vitaminlerin büyük ölçüde kaybolmasına yol açıyor. Bu nedenle biberleri kısa sürede, düşük ısıda sotelemek ya da fırında hafifçe kavurmak en ideal yöntem olarak öne çıkıyor.


​Pişmiş veya çiğ biber: Hangisi daha sağlıklı? - 4

Uzmanlara göre en iyi yaklaşım, dolmalık biberleri hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketmek. Böylece hem çiğ tüketimin getirdiği yüksek C vitamini avantajından hem de pişmiş tüketimin sunduğu sindirim kolaylığı ve beta-karoten emiliminden faydalanmak mümkün oluyor.

​Pişmiş veya çiğ biber: Hangisi daha sağlıklı? - 5

Tabağınızı renklendirmeyi de ihmal etmeyin. Kırmızı biberler en yüksek besin değerine sahipken, yeşil olanlar daha çimenimsi ve keskin bir tada sahiptir. Sarı ve turuncu biberler ise bu iki uç arasında yer alır ve göz sağlığı açısından faydalıdır.


​Pişmiş veya çiğ biber: Hangisi daha sağlıklı? - 6

İster salatada çıtır çıtır, ister ızgarada yumuşacık… Dolmalık biberler, doğru şekilde tüketildiğinde hem damak tadınıza hitap ediyor hem de sağlığınıza katkı sağlıyor. Yeter ki iyi yıkayın, aşırı pişirmeyin ve çeşitliliği artırın. Vücudunuz da, tat tomurcuklarınız da size teşekkür edecek.

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