Placido Domingo'ya soruşturma açıldı

Amerikan Müzik Sanatçıları Birliği, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya olan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo hakkında soruşturma başlattı.
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Sanatçılar Birliği'nin üyelerine gönderdiği elektronik postada, uluslararası haber ajansı Assocıated Press'de yer alan haber üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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Birlik, iç soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi vermedi.
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Görevini, baskı aracı olarak kullandığı iddia edilen Domingo'nun sözcüsü ise haberde tutarsızlıkların olduğunu söyledi.
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Geçtiğimiz ay da Domingo'nun 2003'ten beri genel müdürü olduğu Los Angeles Operası, iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.
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78 yaşındaki Domingo, en az dokuz opera şarkıcısı ve bir dansçı tarafından cinsel tacizle suçlanıyor.