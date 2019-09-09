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Placido Domingo'ya soruşturma açıldı

Amerikan Müzik Sanatçıları Birliği, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya olan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo hakkında soruşturma başlattı.

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    Sanatçılar Birliği'nin üyelerine gönderdiği elektronik postada, uluslararası haber ajansı Assocıated Press'de yer alan haber üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.


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    Birlik, iç soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi vermedi.


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    Görevini, baskı aracı olarak kullandığı iddia edilen Domingo'nun sözcüsü ise haberde tutarsızlıkların olduğunu söyledi.


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    Geçtiğimiz ay da Domingo'nun 2003'ten beri genel müdürü olduğu Los Angeles Operası, iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.


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    78 yaşındaki Domingo, en az dokuz opera şarkıcısı ve bir dansçı tarafından cinsel tacizle suçlanıyor.
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