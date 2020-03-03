Plank hareketinde Guinness rekoru kıran George Hood'un hazırlık rehberi

ntv.com.tr 03.03.2020 - 12:56 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 13:02
George Hood, 8 saat 15 dakika ve 15 saniye kesintisiz plank pozisyonunda kalarak rekor kırdı. Sporda en zor hareketlerden biri olarak kabul edilen plank'i yapan 62 yaşındaki sporcu, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Bu rekoru daha önce 45 yaşındaki Mao Weigdong elinde tutuyordu. 2016’da rekoru kıran Çinli sporcu, 8 saat 1 dakika ve 1 saniye boyunca plank pozisyonunda kalmıştı.
İKİNCİ REKOR
Hood, plank rekorunu ilk kez kırmadı. İlk olarak 2011’de 1 saat 20 dakika ve 25 saniye ile rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.
Yeni rekoru sonrası CNBC’ye konuşan Hood, “Ağrılarım çok fazla. Vücudumun baştan aşağı iyileşmesi gerekiyor” dedi.
ABD'de uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele eden Drug Enforcement Administration adlı kuruluştan emekli olan Hood, 20’li yaşlarından beri spor yapıyor. Hood, yıllardır spor yapmasına rağmen en iyi vücut formunu 62 yaşındayken yakaladığını söyledi.
"İLK DENEMEDE 5 DAKİKA KALABİLDİM"
İkinci kez plank rekoru kıran Hood, 10 yıldır plank yarışmalarına katılıyor. Rekortmen sporcu, “İlk denediğimde sadece beş dakika plank pozisyonunda kalabildim” dedi.
2020 plank yarışmasına katılırken 18 ay boyunca, günde yedi saat boyunca çalışma yaptığını anlattı. Peki, Hood rekora nasıl hazırlandı? İşte rekortmen sporcunun hazırlık rehberi...
ZİHİNSEL İDMAN
Sekiz saat boyunca fiziksel acı çekmesine rağmen Hood, hazırlığında en zor kısmının zihinsel olduğunu belirtti. Dolayısıyla rekor için altı ay boyunca zihin koçu Renae Cobley ile çalıştığını anlattı. Çalışmalarda, Cobley’in yarışma süresince kendisini bir ağaç olarak hayal etmeyi ve köklerini toprağın derinlerine doğru sağlamlaştırdığını gözünde canlandırmayı öğrettiğini söyledi. Cobley, görselleştirmenin Hood’un zihninde “zamanın farkındalığını ortadan kaldırmaya” ve onu kendi düşüncelerinden uzaklaştırmaya yardımcı olduğunu anlattı.
FİZİKSEL ATRENMAN
Hood, günde dört ila beş saat planking antrenmanları yaptı. Dayanıklılık oluşturmak için, günde üç veya daha az set halinde plank çalışması yaptığını söyleyen Hood, bir kerede bir iki saat planladığını ve sonra vücuduna biraz dinlenmek için kısa bir mola verdiğini söyledi. Hood, haftada 30 saat plank hareketi yaptığını belirtti. Rekortmen sporcu, plank dışında her gün 700 şınav, 2000 mekik, 500 squat ve 500 kol egzersizi yaptığını da belirtti. Günde 30 dakika da yürüme bandında yürüdüğünü söyledi.
ENERJİ DOLU BESLENME
Hoodi sekiz saatlik rekor esnasında, ölçüm monitörüne göre 4252 kalori yaktı.
Rekor etkinliğinden dört saat önce yarım kase yulaf ezmesi, bir yumurta ve bol su içtiğini belirten Hood, hem antrenman hem de rekor esnasında hiç tuvalete gitmedi. Beslenmesinde karbonhidrat ve protein dengesini sağladığını belirten Hood, spirulina ve moringa denilen iki tür enerji verici bitkiyi beslenme planına dahil ettiğini anlattı.
Hood, rekor kırdıktan sonra kendisine pizza ziyafeti çektiğini söyleyerek, “Yemek için kollarımı kaldırmak zordu ama başardım” dedi.
YENİ HEDEF ŞINAV REKORU
Hood’un bir sonraki rekor denemesi, bir saatte en fazla şınav çekme çalışması üzerine olacak. Şınav rekoruyla da Guinness’e girmeyi planlayan Hood’un hedefi, 2017’de bir saatte 2685 şınavla rekor kıran 52 yaşındaki Avustralyalı Carlton Williams’ı geçmek.
PLANK EGZERSİZİ NEDİR?
Plank, karın kasları başta olmak üzere bacak ve göğüs kaslarını geliştiren, dirsekler üzerinde şınav pozisyonunda durma hareketidir. Bir tahta gibi dümdüz dururken neredeyse tüm kasları çalıştıran bu egzersiz, herhangi bir hareket gerektirmese de öylece dururken kas gücü kullanmayı gerektirir. Bu egzersiz bacakları, karın kaslarını ve kolları çalıştırarak tüm vücudu güçlendirmeye yardımcı olur.