Plastik şişelerden su içmenin vücuda etkisi: Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş
Su depolamak için kullanılan plastik şişeler florür, arsenik ve BPA gibi zararlı kimyasallar açığa çıkarır ve kanser, diyabet ve zayıf bağışıklık gibi ciddi sağlık riskleri oluşturur. Plastik su şişelerinin yaygın kullanımı sağlık tehlikeleri oluşturmaya devam ediyor.
Genellikle su depolamak ve içmek için kullanılan plastik şişeler, suya zararlı kimyasallar ve maddeler salınması nedeniyle önemli sağlık riskleri oluşturuyor.