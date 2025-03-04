Plastik şişelerden su içmenin vücuda etkisi: Meğer bu hastalıkları tetikliyormuş

KÖTÜ BAĞIŞIKLIK

Plastik şişelerden düzenli su tüketimi, vücudun bağışıklık sistemini tehlikeye atabilir. Bu kaplardan salınan kimyasallar vücuda su yoluyla girer ve zamanla bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.



Plastik, mutfak kaplarından yemek takımlarına kadar çeşitli biçimlerde ortaya çıkarak günlük yaşama derinlemesine entegre olmuştur. Yaygın kullanımı bardaklara, tabaklara ve pipetlere kadar uzanıyor ve bilinen sağlık risklerine rağmen modern yaşamda her yerde bulunmasını sağlıyor.

Ancak, su tüketimi için plastik şişelerin sürekli kullanımı dikkat ve farkındalık gerektiren önemli bir halk sağlığı endişesi olmaya devam ediyor.