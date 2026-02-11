Plaza çocuğu mu semt çocuğu mu? Mert Demir'den takipçisine yanıt
11.02.2026 16:09
Son Güncelleme: 11.02.2026 16:13
NTV - Haber Merkezi
"Ateşe Düştüm", "Antidepresan", "Ölüyorum Anla" gibi şarkılarıyla tanınan Mert Demir, Konya konseri sonrası kuliste çekilen fotoğrafına gelen yoruma yanıt verdi.
Son dönemde kariyeri kadar oyuncu Serenay Sarıkaya ile gözlerden uzak ilişkisiyle de gündemden düşmeyen şarkıcı Mert Demir, konser maratonuna devam ediyor.
Dün akşam Konya'da hayranlarıyla buluşan Mert Demir, konser sonrası kuliste verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, fotoğrafına yapılan "Semt çocuklarına benziyorsun" yorumuna kayıtsız kalmadı.
"NE ARA PLAZA ÇOCUĞU İLAN EDİLDİM"
32 yaşındaki Mert Demir, “Canım ben zaten oradaki semt çocuğuyum. Ne ara plaza çocuğu ilan edildim, bir fikrim yok” ifadelerini kullandı.
Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, dans ettiği anları "O sırada semt çocukları notuyla paylaştı.
ÇAYCILIKTAN SAHNELERE UZANAN BİR KARİYER
Mert Demir, birkaç ay önce katıldığı bir programda müzik dünyasına çaycı olarak adım attığını şu sözlerle açıklamıştı:
“Prodüktörlük kısmı bende şarkıcılıktan önce gelen bir hikâye. Stüdyoda uzun yıllar çalıştım. Bu, çaycılıkla başlayan bir şeydi. 2013’te başladım, o zaman çay getir götür yapıyordum. Büyük grupların, isimlerin prodüksiyon süreçlerinde bulundum. Sonra şarkılarımı yazmak, şarkı söylemek devreye girdi.”
O süreçte de mutlu olduğunu söyleyen Demir, “O kabloyu takmak, sökmek, gitar çalan birine çay getirmek, onun motivasyonunu yükseltmek, sonra oraya bir sanatçı getirip prodüksiyonunu yapmak, ardından kendi kayıtlarımı yapmak; çok öğretici bir süreçti benim için” ifadelerini kullandı.
"GELENEKSEL BİR AİLE ORTAMIM VAR"
Bağcılar'da büyüdüğünü ve geleneksel bir aile ortamı olduğunu söyleyen Mert Demir, çocukluğunu “Aile apartmanında herkes dede babaanne evinde toplanır. Yer sofrasında yemek yenilir” diye anlatmıştı.
Hayatında en istemediği şeyin huzurunun bozulması olduğunu belirten ünlü isim, işini de en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirtti.