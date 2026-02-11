Plaza çocuğu mu semt çocuğu mu? Mert Demir'den takipçisine yanıt

Mert Demir, birkaç ay önce katıldığı bir programda müzik dünyasına çaycı olarak adım attığını şu sözlerle açıklamıştı:

“Prodüktörlük kısmı bende şarkıcılıktan önce gelen bir hikâye. Stüdyoda uzun yıllar çalıştım. Bu, çaycılıkla başlayan bir şeydi. 2013’te başladım, o zaman çay getir götür yapıyordum. Büyük grupların, isimlerin prodüksiyon süreçlerinde bulundum. Sonra şarkılarımı yazmak, şarkı söylemek devreye girdi.”

O süreçte de mutlu olduğunu söyleyen Demir, “O kabloyu takmak, sökmek, gitar çalan birine çay getirmek, onun motivasyonunu yükseltmek, sonra oraya bir sanatçı getirip prodüksiyonunu yapmak, ardından kendi kayıtlarımı yapmak; çok öğretici bir süreçti benim için” ifadelerini kullandı.