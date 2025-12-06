Pluribus dizisinde Türkçe şarkı sürprizi, sosyal medyada gündem oldu

Başrolünde Rhea Seehorn'un rol aldığı dizi, 7 Kasım'dan beri izleyici ile buluşuyor. Zorla dayatılmış bir mutluluk çağı üzerinden insanlığın karanlık tarafını sorgulayan dizide; Carol Sturka karakteri dünyayı mutluluktan kurtarmayı görev edinen bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.