Pluribus dizisinde Türkçe şarkı sürprizi, sosyal medyada gündem oldu
06.12.2025 11:52
NTV - Haber Merkezi
"Breaking Bad"in yaratıcısı Vince Gillighan imzalı yeni dizi Pluribus'ın 6'ncı bölümünün Türkçe bir şarkıyla bitmesi sosyal medyada gündem oldu.
"Breaking Bad" ve "Better Call Saul" gibi yapımlarla adından söz ettiren Vince Gillighan'ın yeni dizisi Pluribus, 2025'in en iddialı dizilerinden biri olmayı başardı.
Başrolünde Rhea Seehorn'un rol aldığı dizi, 7 Kasım'dan beri izleyici ile buluşuyor. Zorla dayatılmış bir mutluluk çağı üzerinden insanlığın karanlık tarafını sorgulayan dizide; Carol Sturka karakteri dünyayı mutluluktan kurtarmayı görev edinen bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.
Her bölümü büyük ilgi gören dizi son olarak altıncı bölümüyle gündem oldu. Pluribus'ın 6'ncı bölümünün sonunda çalan Türkçe şarkı sosyal medyada dikkat çekti.
YORUM YAĞDI
Bölüm sonunda The Doors'un "People Are Strange" adlı şarkısının coverı yer aldı. Kit Sebastian grubunun Türkçe olarak yorumladığı şarkıya yorum yağdı.
Şarkıyı duyan Türk izleyiciler "Harikasın Vince Gillighan", "İkinci Türkçe şarkı", "Bayıldığım bir an" gibi yorumlar yaptı.
Öte yandan dizinin ikinci bölüm finalinde de ünlü şarkıcı Murat Evgin, John Lennon'ın “Nobody Told Me” şarkısının coverını Türkçe seslendirdi.