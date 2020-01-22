Podyum öncesi folyo modası (Chanel 2020 ilkbahar-yaz)
Fransız moda markası Chanel; Virginie Viard'ın tasarladığı 2020 ilkbahar-yaz kreasyonunu, Paris'teki Grand Palais'de tanıttı. 24 yaşındaki Gigi Hadid gotik havası, 18 yaşındaki Kaia Gerber duru güzelliğiyle şova damga vurdu. Defile öncesinde modellerin soğuk hava nedeniyle üşümemek için folyo battaniyelere sarılması şovun parçası gibi algılandı. (Fotoğraflar: AP)
22.01.2020 - 08:16| Son Güncelleme : 22.01.2020 - 08:22
Fransız moda devi Chanel, Paris Moda Haftası kapsamında, 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonunu tanıttı. Tasarımcı Virginie Viard ile çalışan Chanel, kreasyonu Paris'teki Grand Palais'te görücüye çıktı.
Moda şovuna, 24 yaşındaki Gigi Hadid ve 18 yaşındaki Kaia Gerber damga vurdu. Gigi Hadid, elbisesinden makyajına kadar gotik bir havadaydı.
Manken Kaia Gerber'in giydiği elbise, gelinliğe benzetildi. Sade makyajla tanıtılan kıyafette Kaia Gerber'in duru güzelliği ortaya çıktı.
Markanın ilkbahar-yaz kreasyonunda, koyu renkler seçmesi dikkat çekti. Bazı parçalarda eski Fransız kadını esintilerini kullanmayı ihmal etmeyen Chanel, çiçek desenleri de kullandı.
İşte defilenin bir parçası sanılan ancak mankenlerin sadece ısınmak için folyo battaniyelere sarılmayı tercih ettiği anlar
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