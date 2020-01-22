Podyum öncesi folyo modası (Chanel 2020 ilkbahar-yaz)

Moda şovuna, 24 yaşındaki Gigi Hadid ve 18 yaşındaki Kaia Gerber damga vurdu. Gigi Hadid, elbisesinden makyajına kadar gotik bir havadaydı.

Markanın ilkbahar-yaz kreasyonunda, koyu renkler seçmesi dikkat çekti. Bazı parçalarda eski Fransız kadını esintilerini kullanmayı ihmal etmeyen Chanel, çiçek desenleri de kullandı.

İşte defilenin bir parçası sanılan ancak mankenlerin sadece ısınmak için folyo battaniyelere sarılmayı tercih ettiği anlar