Podyumların yıldızları corora virüşe karşı birleşti

Irina Shayk, Ashley Graham ve Hailey Bieber'ın başrolünde yer alacağı bir grup yıldız corona virüse karşı bağış toplamak için online podyum etkinliğinde buluşuyor. Yıldızları biraraya getirecek defile için başvuranlar arasında Marc Jacobs, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Diane von Furstenberg ve Virgil Abloh bulunuyor.

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29.04.2020 - 06:41

Harper's Bazaar global moda direktörü Carine Roitfeld, corona virüse karşı mücadeleye para toplamak için dünyanın ilk online ünlü podyum gösterisini bu hafta başlatıyor. alıyor.

Her yıl Cannes Film Festivali sırasında gerçekleşen amfAR gala gibi yıldızlarla dolu bağışçıları bir araya getirmesiyle ünlü olan moda direktörü, tüm defilelerin iptal olduğu bugünlerde corona virüs için harekete geçti.

Roitfeld'in düzenleyeceği organizasyon geçen hazirandaki Hadid Kardeşler'den Doutzen Kroes'a kadar pek çok modelin yer aldığı 102 görünüm içeren Floransa'daki ilk CR Pist etkinliğinin devamı olocak.

Modeller, Roitfeld ve ekibi tarafından uzaktan tasarlanan kişisel dolaplarından kreasyonlar giyecek.

Fashion Unites'başlıklı 30 dakikalık özel film, Fabien Constant tarafından yönetilecek ve Derek Blasberg tarafından ağırlanacak. Irina Shayk, Ashley Graham, Karlie Kloss, Hailey Bieber, Joan Smalls ve Adriana Lima gibi işin en büyük isimlerinden bazılarının yer aldığı yüksek profilli bir model serisine sahip olacak.





Roitfeld, konuyla ilgili "Büyük belirsizlik dönemleriyle karşılaştıkça, birbirimize desteğimiz her zamankinden daha önemli. Küçük bir umut, ilham ve canlandırıcı bağlantı anı. Dünyamız bu salgının fırtınasını birlikte atlatmaya çalışırken mütevazı bir katkı" dedi.

Online düzenlenecek defileye katılmak için kaydolan tasarımcılar arasında Marc Jacobs, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Diane von Furstenberg ve Virgil Abloh yer