Polis kayıtlarındaki ayrıntılar: Alec Baldwin silahı kameraya doğrulttu

SETTE PROTESTO VARDI

Los Angeles Times gazetesi, kamera arkası ekipten beş kişinin, trajedi yaşanmadan birkaç saat önce "kötü çalışma koşullarını protesto etmek için" seti terk ettiğini yazmıştı. Sendika üyeleri, çekimin yapıldığı bölgede kendilerine bir otel odası sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını; her sabah 80 kilometre uzaktan arabayla gelmek zorunda kaldıklarını söylemişti.

O gün sette olması gerekenlerin listesinde, ateşli silahları kontrol etmesi gereken bir ekip üyesi, 20'li yaşlarındaki Hannah Gutierrez Reed de vardı. Los Angeles Times'a göre Reed, ilk kez bu görevi alıyordu. Variety, Uluslararası Teatral Sahne Çalışanları Birliği'nin üyelerine bir e-mail gönderdiğini, burada "Baldwin'in ateşlediği silahta tek bir gerçek mermi vardı" yazdığını belirtmişti.