Polisten koruma isteyen Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek

Süper model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit eden bir kişinin önce onu, sonra da kendisini öldürme planı olduğunu anlatarak polisten koruma istedi.

ntv.com.tr 31.03.2021 - 07:12

Polisten koruma isteyen Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek - 1

Kardashian/Jenner Ailesi’nin süper model üyesi Kendall Jenner, ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle polis koruması altına girdi.

Polisten koruma isteyen Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek - 2

UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Koruma talebiyle mahkemeye başvuran 24 yaşındaki Victoria’s Secret modeli, Malik Bowker adlı kişinin kendisini vurmakla tehdit ettiğini öne sürerek mahkemenin kendisi için geçici bir uzaklaştırma emri vermesini sağladı.

Polisten koruma isteyen Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek - 3

"ÖNCE BENİ, SONRA KENDİNİ VURACAK"

TMZ’nin ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre, Jenner, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü’ne Bowker'ın planını anlattı. Jenner, polise, Bowker'ın onu ve ardından kendisini vurmak için ruhsatsız bir ateşli silah almayı planladığını söyledi.

Polisten koruma isteyen Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek - 4

Belgelere göre Jenner, polise, Bowker'ın bir hastanenin psikiyatri servisinde geçici olarak gözetim altına tutulduğunu, ancak yakında bırabıkabileceğini söyledi.

Polisten koruma isteyen Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek - 5

Artık Jenner'ın evini 7/24 izleyen devasa bir silahlı güvenlik ekibi bulunuyor. Bowker’ın eve yaklaşması halinde kıskıvrak yakalanma olasılığı çok yüksek.

Polisten koruma isteyen Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek - 6

Ayrıca mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararına göre Bowker, ünlü modele en az 100 metre uzakta durmak zorunda.

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