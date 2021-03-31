Polisten koruma isteyen Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek

ntv.com.tr 31.03.2021 - 07:12
Kardashian/Jenner Ailesi’nin süper model üyesi Kendall Jenner, ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle polis koruması altına girdi.
UZAKLAŞTIRMA TALEBİ
Koruma talebiyle mahkemeye başvuran 24 yaşındaki Victoria’s Secret modeli, Malik Bowker adlı kişinin kendisini vurmakla tehdit ettiğini öne sürerek mahkemenin kendisi için geçici bir uzaklaştırma emri vermesini sağladı.
"ÖNCE BENİ, SONRA KENDİNİ VURACAK"
TMZ’nin ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre, Jenner, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü’ne Bowker'ın planını anlattı. Jenner, polise, Bowker'ın onu ve ardından kendisini vurmak için ruhsatsız bir ateşli silah almayı planladığını söyledi.
Belgelere göre Jenner, polise, Bowker'ın bir hastanenin psikiyatri servisinde geçici olarak gözetim altına tutulduğunu, ancak yakında bırabıkabileceğini söyledi.
Artık Jenner'ın evini 7/24 izleyen devasa bir silahlı güvenlik ekibi bulunuyor. Bowker’ın eve yaklaşması halinde kıskıvrak yakalanma olasılığı çok yüksek.
Ayrıca mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararına göre Bowker, ünlü modele en az 100 metre uzakta durmak zorunda.