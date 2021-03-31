Polisten koruma isteyen Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek

"ÖNCE BENİ, SONRA KENDİNİ VURACAK"

TMZ’nin ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre, Jenner, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü’ne Bowker'ın planını anlattı. Jenner, polise, Bowker'ın onu ve ardından kendisini vurmak için ruhsatsız bir ateşli silah almayı planladığını söyledi.