Pop dünyası karıştı. Burcu Güneş'in sözlerine meslektaşlarından tepki yağıyor

Burcu Güneş'in Demet Akalın'ı sanat, duruş, emek ve kalite açısından kendine yakın görmediğini söylemesi ve "Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" ifadelerini kullanması tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok ünlü şarkıcı, Güneş'in Akalın hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Ece Seçkin, "Herkes kendine yakışanı konuşur, ne kadar ayıp, hemcinsin başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Bunu hiç anlayamayacağım" derken; Ebru Gündeş de Demet Akalın'ın şarkısını "Pırlanta" notuyla paylaşıp ünlü isme destek verdi.