Pop dünyası karıştı. Burcu Güneş'in sözlerine meslektaşlarından tepki yağıyor
06.03.2026 16:16
NTV - Haber Merkezi
Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkında söylediği sözler müzik dünyasını karıştırdı. Tartışma sosyal medyaya taşınırken, birçok kadın şarkıcı Güneş'e tepki gösterdi.
"Alimallah", "Biz Aşkı Meleklerden Çaldık", "Ay Şahit", "Gül Kokusu", "Oflaya Oflaya" gibi şarkılarıyla tanınan Burcu Güneş, dün akşam meslektaşı Emre Altuğ'un albüm lansmanına katıldı. Basın mensuplarıyla konuşan Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın ile ilgili açıklamalarıyla gündem oldu.
"DEMET AKALIN BANA RAKİP OLABİLECEK SEVİYEDE DEĞİL"
Burcu Güneş'in Demet Akalın'ı sanat, duruş, emek ve kalite açısından kendine yakın görmediğini söylemesi ve "Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" ifadelerini kullanması tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok ünlü şarkıcı, Güneş'in Akalın hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.
Ece Seçkin, "Herkes kendine yakışanı konuşur, ne kadar ayıp, hemcinsin başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Bunu hiç anlayamayacağım" derken; Ebru Gündeş de Demet Akalın'ın şarkısını "Pırlanta" notuyla paylaşıp ünlü isme destek verdi.
MESLEKTAŞLARINDAN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Bengü de "Yazmayayım dedim ama tutamadım kendimi. Herkesin ses rengi, ses aralığı, duruşu, şarkı seçimleri, kalitesi başkadır, farklıdır ve "kendinedir." Yıllarca hit üstüne hit yapmış, onlarca ödül almış, halkın sevgisini kazanmış ve marş gibi şarkılarını çaldığı an ezbere söylediğimiz sevgili Demet ile ilgili bu söylemler ve üslup ne yazık ki talihsiz olmuş... Bizler yıllardır aynı yolda yürüyoruz, üretiyoruz, yeri geliyor tatlı tatlı atışıyoruz ama iyi olanı da her zaman alkışlıyoruz... Birbirimizin iyi gününde kötü gününde her daim yan yana oluyoruz" ifadeleriyle tartışmaya dahil oldu.
Hande Ünsal da Demet Akalın şarkısı paylaşarak "Sezar'ın hakkı Sezar'a..." ifadelerini kullanırken; Simge Sağın da "Biz birlikte güzeliz" diyerek Burcu Güneş'e tepki gösterdi.
DERİCİ'YE "SAYGI DURUŞUNA GEÇ", SEÇKİN'E "BOYUN KAÇ?"
Tüm bunların ardından tartışma sosyal medyada taşındı. Burcu Güneş, Akalın'a destek veren İrem Derici'yi "Magazin gülü. sen benimle ilgili yorum yaparken saygı duruşuna geç..." diyerek, Ece Seçkin'i de "Ece Seçkin, iftarda bir soda iç, hazımsızlığa iyi gelir. Tatlı kız, düşün ve büyüklerine saygılı ol. Boyun kaç senin?.." sözleriyle hedef aldı.
Bunun üzerine İrem Derici de Güneş'e "Kız sana ne oldu? Yıllardır yerinde saydın... Nasıl biri olduğunu herkes biliyor. Kendini Sezen Aksu sandı. Aciz..." sözleriyle yanıt verdi.
Ece Seçkin ise "Bana müzisyenlikten gelemeyince boyun kaç diye çıkışmış. Boyu boşver konserime gel" karşılığını verdi.
"MASKELERİNİZİ BİLİRİM"
Meslektaşlarından gelen tepkilerin ardından Burcu Güneş, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Ebru Gündeş'in de büyük seslerden veyahut güzel kadınlardan rahatsız olduğunu öne süren ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maskelerinizi bilirim, yıllardır tanıyorum sizi" diyen ünlü şarkıcı, "İçten içe tüm kötü kalplerinizin farkındayım. Yaptıklarınızı çok iyi biliyorum. Temiz ruhluluk başka şey..."