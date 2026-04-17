Popstar yarışmasıyla tanınmıştı. Rıza Tamer hayatını kaybetti
17.04.2026 10:37
Son Güncelleme: 17.04.2026 11:01
NTV - Haber Merkezi
Seneler önce katıldığı Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi. Tamer, hayatını kaybetti.
2000'li yılların başında katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve son dönemde sokakta şarkı söylerken çekilen videolarıyla fenomen haline gelen Rıza Tamer, “Benden Sonra” şarkısıyla şöhreti yakalamıştı.
Birçok farklı yerde sahne alan, şarkısı dillere pelesenk olan 42 yaşındaki Rıza Tamer'den üzen haber geldi.
Dün akşam saatlerinde Bodrum'daki evinde rahatsızlanan ünlü şarkıcı, uykusunda tıkandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Rıza Tamer hayatını kaybetti.
Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" ifadelerini kullandı.
“BENDEN SONRA” ŞARKISIYLA ŞÖHRETİ YAKALADI
2004 yılında Popstar'a katılarak adını duyuran Rıza Tamer, yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Tamer, sokak müzisyenliği yaparken seslendirdiği “Benden Sonra” şarkısıyla seneler sonra şöhret oldu.
Paylaşılan bir video ile hayatı değişen Tamer, bir röportajında paradan nefret ettiğini söylemiş ve “Şöhretin sevilecek bir tarafı yok” demişti. Eski eşiyle pandemi dönemindeki maddi sıkıntılar nedeniyle boşandığını anlatan Rıza Tamer, aşk acısı sebebiyle sokaklara düştüğünü anlatmıştı.
"KALIRSAM STAR OLURUM" DEMİŞTİ
Popstar yarışmasının jüri üyesi Deniz Seki ile olan diyaloguyla gündeme gelmişti. Deniz Seki, Rıza Tamer'e yarışma sırasında "Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var" sözleriyle çıkışmıştı.
Rıza Tamer ise bu sözlere yanıt olarak "Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var" şeklinde yanıt vermişti.