Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı. Celil Nalçakan’dan duygusal paylaşım

18.02.2026 09:05

NTV - Haber Merkezi

Kanbolat Görkem Arslan, ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. 45 yaşında vefat eden ünlü ismi; "Poyraz Karayel"deki rol arkadaşları, diziden bir sahneyle andı.

Kariyeri boyunca birçok projede rol alan ve “Poyraz Karayel” dizisinde canlandırdığı “Sefer” karakteriyle hafızalarda yer eden Kanbolat Görkem Arslan, geçtiğimiz hafta 45 yaşında hayatını kaybetti.

Gece yarısında evinde fenalaşan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı.

 

Ani vefatıyla yakınlarını yasa boğan Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun cenaze törenine ailesi ve birçok oyuncu arkadaşı katıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesine katılan Cem Cücenoğlu, Deniz Çakır, Emel Çölgeçen gözyaşlarına boğuldu. Ünlü ismin acılı anne, babası ve eşi ise ayakta durmakta zorlandı.

Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı. Celil Nalçakan’dan duygusal paylaşım 3
Kanbolat Görkem Arslan ile seneler önce “Poyraz Karayel”de rol alan Celil Nalçakan, arkadaşını diziden bir sahne ile andı. "Poyraz Karayel"de “Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden” türküsünü söylediği anları paylaşan Nalçakan, merhum oyuncuya “Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Ah gardaşım” diye seslendi.

 

Cem Cücenoğlu da aynı videoyu kendi sosyal medya hesabından “Ah kardeşim, nasıl edem ben” diye yayınladı.

Cem Cücenoğlu, Arslan'ın cenazesinde üzüntüsünü "Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek kalplilerden biriydi. İyilikleriyle adını, sanını bilmediğimiz belki de binlerce kişiye dokunmuştur. Erken yaşta gitti, bomboş kaldık. Dünya bir beyefendi kaybetti, güzel bir insanını kaybetti. Sahneler yetenekli bir oyuncusunu kaybetti" sözleriyle dile getirmişti.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Kanbolat Görkem Arslan, “Çemberimde Gül Oya”, “Hatırla Sevgili”, "Yer Gök Aşk”, “Kuruluş Osman”, “Tatar Ramazan”, "Bir Deli Rüzgar", “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi yapımlarda rol aldı.

 

Gözlerden uzak bir yaşam süren Arslan, bir süredir “Ruki” adli tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkıyordu. Kanbolat Görkem Arslan, 2021 yılında da dansçı Hicran Akın ile dünyaevine girmişti.