Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan’ı unutmadı. Celil Nalçakan’dan duygusal paylaşım

Kanbolat Görkem Arslan ile seneler önce “Poyraz Karayel”de rol alan Celil Nalçakan, arkadaşını diziden bir sahne ile andı. "Poyraz Karayel"de “Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden” türküsünü söylediği anları paylaşan Nalçakan, merhum oyuncuya “Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Ah gardaşım” diye seslendi.

Cem Cücenoğlu da aynı videoyu kendi sosyal medya hesabından “Ah kardeşim, nasıl edem ben” diye yayınladı.