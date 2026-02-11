Poyraz Karayel'in Sefer'iydi. Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
11.02.2026 10:15
Son Güncelleme: 11.02.2026 10:36
NTV - Haber Merkezi
"Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel," "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti.
Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Kanbolat Görkem Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kanbolat Görkem Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hasateneden henüz bir açıklama yapılmadı.
Bir süredir “Ruki” adli tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkan Kanbolat Görkem Arslan, 2021 yılında dansçı Hicran Akın ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyordu.
KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başladı.
1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, "Bir Deli Rüzgar", “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer aldı.