Poyraz Karayel'in Sefer'iydi. Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Kanbolat Görkem Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanbolat Görkem Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hasateneden henüz bir açıklama yapılmadı.