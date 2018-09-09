Prada gecesinin en şıkı Adriana Lima
ntv.com.tr
New York'taki Prada etkinliğine katılan dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, selofanlı elbisesiyle dikkat çekti
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1Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, dün New York’taki Prada etkinliğine katıldı.
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37 yaşındaki Brezilyalı model, selofanlı (şeffaf püskül) elbisesiyle dikkat çekti.
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Işıkta parlayan elbisesiyle Lima, gecede büyük ilgi odağı oldu.
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Beyaz elbisesini koyu bordo rujuyla tamamlayan Victoria’s Secret’ın gözde modeli Lima, objektiflere poz verdi.
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Ünlü modellerin yer aldığı gecede Lima’nın yanı sıra Sara Sampaio, Barbara Palvin gibi modeller ile rap şarkıcısı A$AP da yer aldı.
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Öte yandan yazar Metin Hara ile aşkı dolu dizgin devam eden Adriana Lima, geçen ay Metin Hara ve ailesini Amerika'da ağırladı.