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Prada gecesinin en şıkı Adriana Lima

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New York'taki Prada etkinliğine katılan dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, selofanlı elbisesiyle dikkat çekti

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    Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, dün New York’taki Prada etkinliğine katıldı.
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    37 yaşındaki Brezilyalı model, selofanlı (şeffaf püskül) elbisesiyle dikkat çekti.

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    Işıkta parlayan elbisesiyle Lima, gecede büyük ilgi odağı oldu.

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    Beyaz elbisesini koyu bordo rujuyla tamamlayan Victoria’s Secret’ın gözde modeli Lima, objektiflere poz verdi.

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    Ünlü modellerin yer aldığı gecede Lima’nın yanı sıra Sara Sampaio, Barbara Palvin gibi modeller ile rap şarkıcısı A$AP da yer aldı.

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    Öte yandan yazar Metin Hara ile aşkı dolu dizgin devam eden Adriana Lima, geçen ay Metin Hara ve ailesini Amerika'da ağırladı.

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