Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir

Mercimek, nohut, barbunya fasulyesi ve kara bakla mükemmel lif kaynaklarıdır. Bunları köriler veya salatalar aracılığıyla öğünlerinize ekleyin. Ek besin için filizlenmiş mercimekleri tercih edin.

Beslenmenize ıspanak, havuç, fasulye ve balkabağı gibi lif açısından zengin seçenekler ekleyin. Besinleri en üst düzeye çıkarmak için renkli bir tabak hedefleyin.

Guava, papaya, portakal ve elma gibi taze meyveleri atıştırın. Hem lif hem de temel vitaminler sağlarlar.

Badem, ceviz, chia tohumu ekleyin, ve keten tohumlarını atıştırmalık olarak veya yoğurt veya salatalarınıza serperek beslenmenize ekleyebilirsiniz.