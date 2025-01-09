Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir
Kilo kaybı, özellikle diyet lifi açısından zengin olan dengeli bir diyet gerektirir, genellikle göz ardı edilir. Çözünür ve çözünmez lifler çok sayıda sağlık yararı sunar. Çoğu yetişkin önerilen günlük 30 gram lif alımını karşılayamaz. Bu boşluğu doldurmak için rafine tahılları tam tahıllarla değiştirin, öğünlerinize mercimek, sebze, meyve ve kuruyemiş ekleyin.
Kilo kaybı zorlu bir yolculuktur; hayatında en az bir kez bu yolculuğa çıkmış hemen hemen her birey buna kesinlikle katılacaktır.