Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir

Kilo kaybı, özellikle diyet lifi açısından zengin olan dengeli bir diyet gerektirir, genellikle göz ardı edilir. Çözünür ve çözünmez lifler çok sayıda sağlık yararı sunar. Çoğu yetişkin önerilen günlük 30 gram lif alımını karşılayamaz. Bu boşluğu doldurmak için rafine tahılları tam tahıllarla değiştirin, öğünlerinize mercimek, sebze, meyve ve kuruyemiş ekleyin.

Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir - 1

Kilo kaybı zorlu bir yolculuktur; hayatında en az bir kez bu yolculuğa çıkmış hemen hemen her birey buna kesinlikle katılacaktır.

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Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir - 2

Tutarlılıktan diyete kadar, kilo vermeyi planlıyorsanız her şeyin doğru oranda olması gerekir. Çabanın bir zerresi bile boşa gitse tüm sonuç çöker.

Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir - 3

Diyet, kilo verip veremeyeceğinize veya kilo verseniz bile bunu uzun süre koruyabileceğinize karar vermede önemli bir rol oynar.

Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir - 4

Vücudumuzun çeşitli işlevlerini sürdürmek için günlük olarak ihtiyaç duyduğu tüm besinler arasında lif merkezi bir rol oynar; ancak ne yazık ki diyette göz ardı edilir.

Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir - 5

Diyet lifi, yaygın olarak lif olarak adlandırılır, vücudun sindiremediği bitki bazlı gıdalarda bulunan bir karbonhidrat türüdür. Diğer karbonhidratların aksine, lif sindirim sisteminden nispeten sağlam bir şekilde geçerek çeşitli sağlık yararları sağlar.

Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir - 6

İki ana lif türü vardır: çözünür ve çözünmez. Çözünür lif suda çözünerek kolesterolü düşürmeye ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan jel benzeri bir madde oluşturur. Yulaf, meyve ve baklagiller gibi yiyecekler çözünür lif açısından zengindir. Tam tahıllarda, kuruyemişlerde ve sebzelerde bulunan çözünmeyen lif, dışkıya hacim katarak sağlıklı sindirimi destekler ve kabızlığı önler.

Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir - 7

LİF AÇIĞI GÜNDE YAKLAŞIK 10 GRAMDIR


Normal bir yetişkin günde en az 30 gram lif tüketmelidir.

Dr. Binita Kalaria, Mirror UK'ye "Günde 30 gram lif yememiz gerekiyor, ancak İngiltere'deki yetişkinlerin yalnızca 10'da biri bu miktarı tüketmeyi başarıyor" dedi. "Çoğu insanın günlük yaklaşık 10 gramlık önemli bir 'lif açığı' var," diye ekledi pratisyen hekim.

Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir - 8

Bu, dengeli bir diyetin eksikliğini ve bunun çoğunlukla işlenmiş gıdalara güvenen gençlerin kilosunu istemeden nasıl etkilediğini vurguluyor.

"Bu, insanların yüksek lifli gıdalara öncelik vermediği anlamına geliyor çünkü faydalarını bilmiyorlar veya süpermarketteyken en iyi lif kaynaklarını tanıyamıyorlar," diye ekliyor Dr. Kalaria. "Ancak, biraz planlamayla lif açığını kapatmak kolaydır."

Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir - 9

GÜNLÜK DİYETİNİZE LİF EKLEMENİN YOLU

Beyaz pirinç ve rafine tahılları, esmer pirinç, tam buğday, darı (bajra, ragi) ve kinoa gibi tam tahıllarla değiştirin. Gününüze yulaf veya daliya (kırık buğday) lapası gibi lif dolu seçeneklerle başlayın.

Pratisyen hekim duyurdu: Bu besin 10 gram fazladan kilo kaybına yardımcı olabilir - 10

Mercimek, nohut, barbunya fasulyesi ve kara bakla mükemmel lif kaynaklarıdır. Bunları köriler veya salatalar aracılığıyla öğünlerinize ekleyin. Ek besin için filizlenmiş mercimekleri tercih edin.

Beslenmenize ıspanak, havuç, fasulye ve balkabağı gibi lif açısından zengin seçenekler ekleyin. Besinleri en üst düzeye çıkarmak için renkli bir tabak hedefleyin.

Guava, papaya, portakal ve elma gibi taze meyveleri atıştırın. Hem lif hem de temel vitaminler sağlarlar.

Badem, ceviz, chia tohumu ekleyin, ve keten tohumlarını atıştırmalık olarak veya yoğurt veya salatalarınıza serperek beslenmenize ekleyebilirsiniz.

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