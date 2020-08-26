Prens Andrew'i zor duruma sokacak iddia: Jeffrey Epstein aracılığıyla arkadaşımla cinsel ilişkiye girdi

ntv.com.tr 26.08.2020 - 07:03
Eski model Lisa Phillips, British TV’ye verdiği söyleşide Prens Andrew’i zor durumda bırakacak açıklamalar yaptı. 42 yaşındaki Phillips, Prens Andrew ile hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein ilişkisini doğrulayan iddialarda bulundu.
Phillips’in İngiltere gündeminde bomba etkisi yaratan iddiasına göre, Kraliçe Elizabeth’in oğlu Andrew, Jeffrey Epstein aracılığıyla Phillips’in 20’li yaşlarının başında olan bir arkadaşıyla birlikte oldu. İddialara yer veren The Sun gazetesi Phillips’in arkadaşına ulaşmak istese de yanıt alamadı.
Gazeteye konuşan Phillips, geçmişte yaşanan olayla ilgili, “Arkadaşım çok üzgündü. Ağlıyordu” ifadesini kullandı.
"BİR PRENSLE TANIŞMAK İSTER MİSİN?"
Eski model Phillips, reşit olmayan kızlara cinsel istismarda bulunmak ve başkalarının istismarı için aracı olmakla suçlanan Amerikalı milyarder Epstein ile 2000 yılında Karayiplerde bir fotoğraf çekiminde tanıştığını belirtti. Pedofil Epstein’in kendisini ve arkadaşını dış dünyayla irtibata kapalı özel adası Little St James’e davet ettiğini anlatan Phillips, “Jeffrey’i çok hoş buldum ve gerçekten iyi görünüyordu. İngiltere’de yaşadığımı söylediğimde bana, ‘Bir prensle tanışmak ister misin?’ diye sordu” ifadesini kullandı.
“Bu adam geldi ve onu tanıdım, Prens Andrew’di. Çok hoştu” diyen Phillips, adada tatsız bir olayla karşılaşmadığını, sonraki yıllarda Epstein ile bağış etkinliklerinde, partilerde ve Broadway gösterilerinde karşılaştığını belirtti.
Phillips, “Her zaman arkadaşlarımla tanışmak istiyordu. Genç kadınları seviyordu ama hiçbirimiz reşit olmayan kızları sevdiğinden şüphelenmedik” diye konuştu.
"EPSTEIN YÖNLENDİRDİ, ARKADAŞIM PRENS İLE İLİŞKİYE GİRDİ"
2004 yılında arkadaşının Epstein’in New York’taki evinde yaşananları kendisine anlattığını söyleyen Phillips şu ifadeyi kullandı:
“Bana Jeffrey’nin kendisine yatak odasına gitmesini söylediğini ve Prens Andrew ile seks yapmasını istediğini söyledi. Andrew’in kendisiyle yattığını ve sonra onu odada bıraktığını anlattı. Bence Jeffrey arkadaşımın kafasını karıştırıp onu yönlendirdi. O da kendisini bunu yapmak zorunda hissetti. Bu nedenle çok öfkeli ve çok üzgündü. Farklı bir ilişkileri olduğunu düşünmüştü.”
Phillips ayrıca şunları anlattı:
“Jeffrey ile son bir konuşmam oldu. ‘Arkadaşım bana Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmesi için onu yönlendirdiğini söyledi dedim. O da bana ‘Çok büyük bir mesele değildi, o (arkadaşım), durumdan memnundu’ dedi. Ben de hiçkimsenin böyle bir şeyden memnun olmayacağını söyledim. Bunu neden yaptığını sordum. Sırıttı ve bana bunların güzel şeyler olduğunu ve ilk kez yapmadığını söyledi. Evinde pek çok kamera vardı ve bunun nedenini sordum, bana yine aynı şekilde cevap verdi.”
Epstein’in ‘seks kölesi’ haline getirdiği belirtilen Virginia Roberts ile New York, Londra ve Karayipler’de cinsel ilişkiye girmekle suçlanan Prens Andrew, iddiaları hep reddetti.
CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Epstein, 2008 yılında reşit olmayan biriyle ilişkiye girdiğini kabul etti ve 13 ay cezaevinde kaldı.
Pedofil finansçı, geçen yıl çocuk istismarı ticareti yapmakla suçlanarak tekrar tutuklandı. Suçlamaları reddeden Epstein, cezaevinde ölü bulundu. Epstein’in intihar ettiği belirtildi.