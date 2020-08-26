Prens Andrew'i zor duruma sokacak iddia: Jeffrey Epstein aracılığıyla arkadaşımla cinsel ilişkiye girdi

Phillips ayrıca şunları anlattı:

“Jeffrey ile son bir konuşmam oldu. ‘Arkadaşım bana Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmesi için onu yönlendirdiğini söyledi dedim. O da bana ‘Çok büyük bir mesele değildi, o (arkadaşım), durumdan memnundu’ dedi. Ben de hiçkimsenin böyle bir şeyden memnun olmayacağını söyledim. Bunu neden yaptığını sordum. Sırıttı ve bana bunların güzel şeyler olduğunu ve ilk kez yapmadığını söyledi. Evinde pek çok kamera vardı ve bunun nedenini sordum, bana yine aynı şekilde cevap verdi.”