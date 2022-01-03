Prens Andrew cinsel saldırı davasında suçlu bulunursa unvanlarını kaybedecek

Kaynaklar, “Davayı kaybederse, ne olacak? Normal bir insan gibi onu istifaya zorlayamazsınız ama ondan düklüğünü askıya alması istenecek” dedi.

Kraliyet kaynakları ayrıca, Kraliçe'nin, unvanı, babasına ait olduğu için almakta isteksiz olacağını, ancak unvanı 'rezil ettiğini' söylediğini ekledi.