Prens Andrew cinsel saldırı davasında suçlu bulunursa unvanlarını kaybedecek

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2022 - 09:46
Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu Prens Andrew, pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in kurbanlarından Virgina Giuffre tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor. Giuffre, York Dükü Andrew’e New York’ta dava açtı.
Epstein’in eski sevgilisi ve Andrew’in eski arkadaşı Ghislaine Maxwell, geçen hafta fuhuş ağına destek olmaktan suçlu bulunmuştu. Şimdi gözler, hakkında çıkan iddiaları reddeden Prens Andrew’in üzerinde.
ABD'deki bir yargıç, Giuffre'nin yaşadığı yerle ilgili sorular nedeniyle hukuk ekibinin davayı durdurma girişimini reddetti ve bu, davanın tam bir davaya doğru ilerleyebileceğinin bir göstergesi olarak kabul edildi.
Kraliyet kaynakları The Sunday Times'a, Andrew'in kendisini suçlayan Giuffre’ye tazminat ödemeye zorlanması halinde York Dükü unvanının elinden alınabileceğini söyledi.
Kaynaklar, “Davayı kaybederse, ne olacak? Normal bir insan gibi onu istifaya zorlayamazsınız ama ondan düklüğünü askıya alması istenecek” dedi.
Kraliyet kaynakları ayrıca, Kraliçe'nin, unvanı, babasına ait olduğu için almakta isteksiz olacağını, ancak unvanı 'rezil ettiğini' söylediğini ekledi.
Askeri kaynaklar da Daily Mirror’a konuşarak, Andrew üzerinde büyük bir baskı kurularak törensel askeri rollerini bırakmasının sağlanacağını söyledi.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell, yargılandığı seks ticareti davasında geçen hafta suçlu bulundu.
Maxwell'in New York'ta 6 ayrı suçlamadan yargılandığı seks ticareti davasında jüri karara vardı. Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Maxwell, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu.