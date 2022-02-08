Prens Andrew cinsel saldırı suçlamasıyla ifade verecek

Haberler 08.02.2022 - 11:22
Hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew yargı önüne çıkacak.
Prens Andrew'un hakkında açılan kamu davası nedeniyle mart ayında yeminli ifade vereceği açıklandı.
ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini öne sürerek geçen sene New York'ta dava açmıştı.
Prens Andrew'ün avukatları ise, Giuffre'nin, Epstein ile 2009 yılında 500 bin dolarlık bir anlaşma yaptığı, buna göre ne Epstein ne de onunla bağlantılı kişilere dava açılamayacağını ileri sürmüştü.
Ancak 12 Ocak'ta New York'taki bir mahkeme, söz konusu anlaşmanın Prens Andrew'e yargı muafiyeti sağlamadığına hükmederek, cinsel saldırı davasının görülmesinin önünü açmıştı.