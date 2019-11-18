Prens Andrew cinsel taciz iddiaları hakkında konuştu: O gün pizzacıya gittim

O tarihte pizzacıya gittiğini nasıl hatırladığı sorulduğunda da Prens "Woking'de Pizza Express'e gitmek benim için çok olağandışı bir durum, çok tuhaf bir şekilde hatırlıyorum" yanıtını verdi.



Prens Andrew, ABD'de olmasına rağmen bahsi geçen bir diğer tarihte Giuffre ile New York'ta cinsel ilişkiye girdiği iddialarını da yalanladı. Epstein'ın özel adasında yedi, sekiz genç kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girdiği iddiaları için de "Kesinlikle doğru değil" dedi.





