Prens Andrew cinsel taciz iddiaları hakkında konuştu: O gün pizzacıya gittim

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in üçüncü çocuğu Prens Andrew, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ve hakkındaki reşit olmayan bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları hakkında BBC'ye konuştu.
York Dükü Prens Andrew, röportajda, 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Giuffre'nin iddialarını yalanladı ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere'nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söyledi.
BBC Newsnight programından Emily Maitlis'in sorularını yanıtlayan Prens Andrew "Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok" dedi.
Giuffre ile fotoğrafı olan Prens Andrew'e fotoğraf sorulduğunda, "Bizim yaptığımız incelemeler sonucu, fotoğrafın sahte olup olmadığını kanıtlayamadık, çünkü bir fotoğrafın fotoğrafının fotoğrafı" dedi. Fotoğrafta görülen evin üst katına çıktığını hatırlamadığını belirten Prens Andrew, normalde gece dışarı çıktığında ceket ve kravat taktığını, yalnızca gömleğiyle görülen fotoğrafın gerçeği yansıtmıyor olabileceğini söyledi.
O tarihte pizzacıya gittiğini nasıl hatırladığı sorulduğunda da Prens "Woking'de Pizza Express'e gitmek benim için çok olağandışı bir durum, çok tuhaf bir şekilde hatırlıyorum" yanıtını verdi.
Prens Andrew, ABD'de olmasına rağmen bahsi geçen bir diğer tarihte Giuffre ile New York'ta cinsel ilişkiye girdiği iddialarını da yalanladı. Epstein'ın özel adasında yedi, sekiz genç kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girdiği iddiaları için de "Kesinlikle doğru değil" dedi.
Prens Andrew, arkadaşı olan ve cinsel taciz suçundan hüküm giyen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in, Giuffre ile tanışmasını sağlamasında 'davranışlarından şüphe duymadığını' da ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bir dönem arkadaşlık yaptığı Epstein, reşit olmayan kadınlarla cinsel ilişkiye girmek ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, 10 Ağustos'ta New York'ta tutulduğu cezaevinde ölü bulundu, daha sonra Epstein'ın intihar ettiği açıklandı.
Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in üçüncü çocuğu olan Prens Andrew, 1986-96 yılları arasında Sarah Ferguson ile evli kalmıştı.