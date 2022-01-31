Prens Andrew hıncını bahçıvandan çıkardı

York Dükü'nün kendisine dava açıldığını öğrendikten sonra yaşadıklarını aktaran kaynak "Andrew büyük bir stres altında ama bunu işini yapan personelden çıkarmaya gerek yok. Çalışanın hasarla alakası yoktu ve bunun haksızlık olduğunu düşündü. Sonuçta hepi topu birkaç fidandı" diye konuştu.