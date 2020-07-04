Prens Andrew Maxwell'in tutuklanmasıyla ifade baskısı altında
"Sapık milyarder" olarak tanımlanan Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan ve FBI'ın ifade çağrılarına henüz olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ı zora sokabileceği ve ifade vermesi için üzerindeki baskının arttığı yorumları yapılıyor.
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04.07.2020 - 12:27
Tutuklanan Ghislaine Maxwell de Jeffrey Epstein gibi devam eden soruşturma kapsamında seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak ve yalancı şahitlik yapmakla suçlanıyor.
1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine Maxwell, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew'ın da yakın arkadaşıydı.
New Hampshire'de tutuklanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 58 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.
Prens Andrew hakkındaki reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları da Epstein ve Maxwell'in dahil olduğu ağla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Maxwell'in tutuklanmasından sonra New York'ta basın toplantısı düzenleyen savcılar Prens Andrew'a ifade vermesi çağrılarını yineledi.
New York Güney Bölge Başsavcı vekili Audrey Strauss "Prens Andrew'ın gelip bizimle konuşmasını memnuniyetle karşılarız, ifadesinden faydalanmak isteriz. Bu konuyla ilgili başka yapacağım bir yorum yok, kapılarımız açık, daha önce söylediğim gibi, kendisini ve bize ifadesini dinleme fırsatı vermesini memnuniyetle karşılarız" dedi. Guardian'ın haberine göre Prens Andrew ile birlikte çalışan bir kaynak, avukatların geçen ay içinde ABD Adalet Bakanlığı ile iki defa iletişime geçtiklerini ama bakanlıktan bir yanıt alamadıklarını söyledi.
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