Prens Andrew Maxwell'in tutuklanmasıyla ifade baskısı altında

Tutuklanan Ghislaine Maxwell de Jeffrey Epstein gibi devam eden soruşturma kapsamında seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak ve yalancı şahitlik yapmakla suçlanıyor.

Prens Andrew hakkındaki reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları da Epstein ve Maxwell'in dahil olduğu ağla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Maxwell'in tutuklanmasından sonra New York'ta basın toplantısı düzenleyen savcılar Prens Andrew'a ifade vermesi çağrılarını yineledi.

New York Güney Bölge Başsavcı vekili Audrey Strauss "Prens Andrew'ın gelip bizimle konuşmasını memnuniyetle karşılarız, ifadesinden faydalanmak isteriz. Bu konuyla ilgili başka yapacağım bir yorum yok, kapılarımız açık, daha önce söylediğim gibi, kendisini ve bize ifadesini dinleme fırsatı vermesini memnuniyetle karşılarız" dedi. Guardian'ın haberine göre Prens Andrew ile birlikte çalışan bir kaynak, avukatların geçen ay içinde ABD Adalet Bakanlığı ile iki defa iletişime geçtiklerini ama bakanlıktan bir yanıt alamadıklarını söyledi.