Prens Andrew’a ikinci taciz suçlaması

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Prens Philip'in üçüncü çocuğu olan Prens Andrew’a, 2001 yılında 17 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini öne süren Virginia Roberts’ın ardından ikinci suçlama, kimliği açıklanmayan bir kadından geldi. Kadın, Roberts’ın iddialarını reddettiği gün Prens hakkında suç duyurusunda bulunarak destek istedi.
BBC’ye konuşan kadın, çocuklara taciz iddiasıyla tutuklanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in mağdurlarından olduğunu söyleyerek, Prens Andrew ile de cinsel ilişki yaşadıklarını öne sürdü.
Kadın, “Beni hasta ediyor. Bunu bir kraliyet üyesinden beklemezdim. Kraliyet ailesinden, insanların saygı duyduğu ve hayran olduğu birinden beklemezdim” ifadesini kullandı. Virginia Roberts’ın aksine bu olay için zorlanıp zorlanmadığını ifade etmeyen kadınla ilgili saray sözcüleri, yorum yapılmayacağını açıkladı.
Prens Andrew, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ve hakkındaki reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları sonrası kraliyet görevlerini bırakmak zorunda kaldı. Kraliçe’nin isteği üzerine saraydaki ofisini de boşaltan Prens’in maaşı da kesildi.
Skandal, Prens Andrew’in BBC’ye röportaj verip hakkındaki iddialara yanıt vermeye çalışmasıyla büyümüştü. Prens Andrew, röportajda, 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Roberts’ın iddialarını yalanlamış ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere'nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söylemişti. Newsnight programından Emily Maitlis'in sorularını yanıtlayan Prens Andrew "Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok" dese de yanıtı kamuoyunda inandırıcı bulunmamıştı.
Her zaman Kraliçe tarafından korunan Andrew’un yarattığı krize el koyan Prens Charles, halkın gözünde sempati topladı. Kraliçe 67 yıldır tahtta. 50 yıldır tahtı bekleyen Prens Charles’ın ancak Kraliçe ölünce kral olabileceği sanılıyordu. Ancak bu olay sonrası kraliyetin itibarını koruyan Prens Charles’ın hakimiyetiyle Kraliçe büyük bir darbe aldı. Kraliyete yakın kaynaklara göre, Charles bir yıl içinde tahta oturacak.