Prens Andrew’a ikinci taciz suçlaması

Skandal, Prens Andrew’in BBC’ye röportaj verip hakkındaki iddialara yanıt vermeye çalışmasıyla büyümüştü. Prens Andrew, röportajda, 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Roberts’ın iddialarını yalanlamış ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere'nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söylemişti. Newsnight programından Emily Maitlis'in sorularını yanıtlayan Prens Andrew "Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok" dese de yanıtı kamuoyunda inandırıcı bulunmamıştı.