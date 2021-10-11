Prens Andrew’a kapılar kapandı

İngiliz Kraliyet Ailesi tecavüzle suçlanan Prens Andrew’a kapıları kapattı. Prens William’ın kraliyete bir tehdit olarak gördüğü Andrew’ün kamuoyunda görünmesi istenmiyor.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu ’in oğlu Prens Andrew ’e, cinsel taciz iddiaları nedeniyle Kraliyet kapılarının kapandığı, kardeşleri, Charles, Edward ve Anne’in Prens Andrew’ün kamu görevlerine dönüşünü engellediği iddia edildi.



Bununla birlikte Prens William’ın amcasını Kraliyete tehdit olarak gördüğü de kaydedildi.





İngiliz Sunday Times gazetesinde yer alan iddialara göre, İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, 17 yaşındayken Prens Andrew tarafından tecavüze uğradığını iddia eden Amerikalı Virginia Giuffre’yi suçlamaları kapsamında sorguladı. Guiffre’nin önceki gece ABD’de Prens Andrew’e karşı dava açtıktan sonra ilk kez İngiliz polisi tarafından sorgulandığı belirtildi.







Seks ticareti, insan kaçakçılığı ve pedofili suçlarıyla hapse giren ve burada ölen ABD’li Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı nedeniyle Prens Andrew uzunca bir süre eleştirilerin odağında yer alıyordu.

Ülkesinde henüz herhangi bir cezai kovuşturmayla karşılaşmayan Prens Andrew, kategorik olarak iddiaları reddetmiş olmasına rağmen, İngiliz Daily Mail gazetesinin ulaştığı kaynaklara göre, Prens William amcasını Kraliyet Ailesi’ne tehdit olarak görüyor ve onun Kraliyet hayatına ve görevlerine geri dönmesine izin vermeyecek.

39 yaşındaki Prens William’ın büyükannesi Kraliçe Elizabeth ve babası Prens Charles’la da Andrew’le ilgili kriz görüşmelerine katıldığı belirtilirken, İngiliz gazetesi, tahtın ikinci varisi haline gelen Prens William’ın, Andrew’un aileden uzak tutulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğunu yazdı.

Öte yandan İngiliz gazetesi, Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick’in “kimsenin hukukun üstünde olmadığı” mesajını verdikten sonra Amerikalı Virginia Giuffre’nin sorgulanmasını, Prens Andrew’e karşı iddialarla ilgili cezai kovuşturmanın yolunu açacağı şeklinde yorumladı.