Prens Andrew'den taciz skandalı göndermeli Noel kartı

Kraliçe Elizabeth’in üçüncü oğlu olan Prens hakkında ortaya atılan, yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddiaları ve çocuk istismarı suçundan hapis yatarken cezaevinde intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı büyük bir skandal olarak İngiliz basınında günlerce yer buldu.

Kraliyet görevlerinden resmen uzaklaştırılan, Buckingham Sarayı’ndaki ofisinden ayrılan Prens, Epstein ile yakın arkadaştı ve Epstein küçük kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorlayarak fuhuş şebekesi yönetmekle suçlanıyordu. Daha sonra hüküm giyen Eipstein, 10 Ağustos’ta cezaevinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı.