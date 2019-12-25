Prens Andrew'den taciz skandalı göndermeli Noel kartı

İngiltere’deki taciz skandalının kahramanı Prens Andrew (59), Noel kartıyla gündemde. Yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddiasının ardından bir kadının daha taciz suçlamasında bulunduğu ve çocuk istismarı sabıkalısı Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ortaya çıkan Prens Andrew, köpeğinin fotoğrafının yer aldığı bir Noel kartı yayınladı.
Eski eşi Sarah Ferguson (60) ile kızları Prenses Beatrice (31), Prenses Eugenie (29) ile ortak Noel kartı yayınlayan Prens Andrew, Terrier cinsi köpeklerinin arkadan görüntüsünün yer aldığı kartı “2019’a veda et” notuyla paylaştı.
Andrew ve ailesinin paylaştığı bir başka kartta, Kraliçe’nin Balmoral’daki evinin yolu görünüyor. Kartın mesajı da Andrew’in yaşadıklarını hatırlatırcasına, “Geleceğe bakıyoruz” şeklinde. Kartta ayrıca, “Desteğiniz ve nezaketiniz için minnettarız, teşekkürler” yazıyor.
Her iki kart da İngiliz basınında, taciz skandalına gönderme olarak yorumlandı.
Kraliçe Elizabeth’in üçüncü oğlu olan Prens hakkında ortaya atılan, yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddiaları ve çocuk istismarı suçundan hapis yatarken cezaevinde intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı büyük bir skandal olarak İngiliz basınında günlerce yer buldu.
Kraliyet görevlerinden resmen uzaklaştırılan, Buckingham Sarayı’ndaki ofisinden ayrılan Prens, Epstein ile yakın arkadaştı ve Epstein küçük kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorlayarak fuhuş şebekesi yönetmekle suçlanıyordu. Daha sonra hüküm giyen Eipstein, 10 Ağustos’ta cezaevinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı.
Bir tanığın bu suçlara Prens Andrew’in de dahil olduğunu iddia etmesi üzerine BBC’ye çıkarak hakkındaki iddiaları yalanlayan Prens, çelişkili ifadeleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Prens Andrew, röportajda, 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Giuffre'nin iddialarını yalanlamış ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere'nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söylemişti.
Newsnight programından Emily Maitlis'in sorularını yanıtlayan Prens Andrew, "Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok" demişti.
Röportajın ardından Prens’in yönettiği sivil toplum projelerine sponsor olan firmalar desteklerini çekerken, Andrew’e en büyük destek, 1996’da boşandığı eşi Sarah Ferguson’dan gelmişti. Ferguson, Prens Andrew’e yönelik suçlamaları “saçmalık” olarak değerlendirmişti.