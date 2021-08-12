Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir

Virginia Giuffre’nin kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayıp dava açtığı Prens Andrew hakkında bir de taciz davası açılabileceği öğrenildi. Johanna Sjoberg de Prens'in tacizine uğradığını söylüyor.

12.08.2021 - 08:44 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 09:14

Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir - 1
ABD’li milyarder finansçı Jeffrey Epstein, kurduğu seks ağında 18 yaşından küçük kızları kullandığı suçlamasıyla yattığı cezaevinde 2019’da intihar etmişti. Epstein’in suç ortağı olduğu bildirilen İngiliz sosyetik Ghislaine Maxwell de geçen yıl ABD’de tutuklandı. Epstein’i suçlayan kadınlar arasında şimdi 38 yaşında olan ABD’li Virginia Giuffre de yer alıyor. Giuffre 2001’de 17 yaşındayken İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ortanca oğlu Prens Andrew ile birkaç kez cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürüyor.
Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir - 2
Virginia Giuffre’nin Prens Andrew (61) hakkında New York’ta tazminat talebiyle cinsel saldırı davası açtığı önceki gün açıklandı. Milliyet'in haberine göre, Prens hakkında Johanna Sjoberg adlı şikayetçinin de taciz davası açabileceği dün duyuruldu.
Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir - 3

"TEHDİT EDİLDİM"

Johanna Sjoberg de 2001 yılında 21 yaşındayken Prens Andrew’u “eğlendirmek için” Epstein’in New York’taki evine götürüldüğünü ve Andrew’un cinsel tacizine uğradığını öne sürdü. Sjoberg, bu olaydan önce asistan olarak işe alındıktan sonra Epstein’e cinsel masaj yapmaya zorlandığını ve tehdit nedeniyle işten ayrılamadığını söyledi.

Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir - 4
Şimdi 43 yaşında olan Sjoberg’in ABD yasasındaki olası bir değişiklikle zaman aşımına uğrayan olayı mahkemeye taşıyabileceği belirtildi.
Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir - 5

YASA DEĞİŞİKLİĞİNİ BEKLİYOR

Johanna Sjoberg zaman aşımı nedeniyle Prens Andrew hakkında daha önce cinsel saldırı davası açamadığını söyledi. Ancak ABD’de yasal değişiklik gerçekleşirse açacağını belirtti. 

Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir - 6
New York Eyalet Senatosu haziran ayında istismara uğradığında 18 yaşında veya daha büyük olan cinsel suç mağdurlarıyla ilgili “Yetişkin Mağdurlar Yasa Tasarısı”nı kabul etti. Yasa onaylanırsa, sessiz mağdurların adalet aramak için hukuk mahkemelerini kullanabilmeleri sağlanacak ve Sjoberg de Prens Andrew hakkında dava açabilecek.
Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir - 7
Prens Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını 2014'te ifşa etmiş olan Virginia Giuffre, Manhattan bölge mahkemesinde geçtiğimiz günlerde açtığı davada, York Dükü tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve darp edildiği şikayetinde bulunmuştu.
Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir - 8

DOKUNULMAZLIĞI YOK

Roberts'ın Prens Andrew'a New York’ta dava açmasıyla Prens'e ilk kez dava açılmış oldu. Prens Andrew, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in aksine diplomatik dokunulmazlığa sahip değil, bu da yargılanması konusunda bir engel olmadığı anlamına geliyor.

KRALİYET SESSİZ

Konuya ilişkin İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ve Prens Andrew cephesinden doğrudan bir açıklama henüz yapılmadı.

Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir - 9

"KIZIMLA PİZZA PARTİSİNDEYDİM" DEMİŞTİ

Temmuz 2019'da Epstein onlarca kadını cinsel istismardan gözaltına alındığında kendisine uzanan iddialarla ilgili BBC'ye mülakat veren Prens Andrew (61), Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını savunurken cinsel saldırı suçlamalarını kesin dille reddetmişti.

Prens Andrew, iddiaları soran sunucu Emily Maitlis'e, bahsedilen tarihte kızı Prenses Beatrice'i bir pizza partisine götürdüğünü, eşi şehir dışında olduğundan kızını yalnız bırakamadığını, bu nedenle de iddiaların da gerçek olamayacağını söylemişti. Ancak yanıtlarıyla kimseyi tatmin edememiş, röportaj büyük bir skandal olarak nitelendirilmişti. Ardından Andrew, kraliyet görevlerini bırakmak zorunda kalmış, saraydaki ofisini boşaltmıştı.

Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir - 10

İŞBİRLİĞİ YAPMADI

Epstein'ın 66 yaşında hapiste yargılanmayı beklerken  Ağustos 2019'da şüpheli şekilde hücresinde ölü bulunmasının ardından savcılar, Prens Andrew'un davayla ilgili işbirliği yapmadığını açıklamıştı.

Oysa Prens Andrew, iddialar ilk ortaya atıldığında konuyla alakası olmasa da Epstein ile eski ilişkisi nedeniyle her türlü iş birliğine hazır olduğunu duyurmuştu.

GÖRÜNMEZ OLDU

Prens Andrew, nisan ayında 99 yaşındayken hayatını kaybeden babası Prens Philip'in cenazesi dışında, ortalıkta görünmemeye başlamıştı.

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