Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir

12.08.2021 - 08:44 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 09:14
"TEHDİT EDİLDİM"
Johanna Sjoberg de 2001 yılında 21 yaşındayken Prens Andrew’u “eğlendirmek için” Epstein’in New York’taki evine götürüldüğünü ve Andrew’un cinsel tacizine uğradığını öne sürdü. Sjoberg, bu olaydan önce asistan olarak işe alındıktan sonra Epstein’e cinsel masaj yapmaya zorlandığını ve tehdit nedeniyle işten ayrılamadığını söyledi.
YASA DEĞİŞİKLİĞİNİ BEKLİYOR
Johanna Sjoberg zaman aşımı nedeniyle Prens Andrew hakkında daha önce cinsel saldırı davası açamadığını söyledi. Ancak ABD’de yasal değişiklik gerçekleşirse açacağını belirtti.
DOKUNULMAZLIĞI YOK
Roberts'ın Prens Andrew'a New York’ta dava açmasıyla Prens'e ilk kez dava açılmış oldu. Prens Andrew, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in aksine diplomatik dokunulmazlığa sahip değil, bu da yargılanması konusunda bir engel olmadığı anlamına geliyor.
KRALİYET SESSİZ
Konuya ilişkin İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ve Prens Andrew cephesinden doğrudan bir açıklama henüz yapılmadı.
"KIZIMLA PİZZA PARTİSİNDEYDİM" DEMİŞTİ
Temmuz 2019'da Epstein onlarca kadını cinsel istismardan gözaltına alındığında kendisine uzanan iddialarla ilgili BBC'ye mülakat veren Prens Andrew (61), Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını savunurken cinsel saldırı suçlamalarını kesin dille reddetmişti.
Prens Andrew, iddiaları soran sunucu Emily Maitlis'e, bahsedilen tarihte kızı Prenses Beatrice'i bir pizza partisine götürdüğünü, eşi şehir dışında olduğundan kızını yalnız bırakamadığını, bu nedenle de iddiaların da gerçek olamayacağını söylemişti. Ancak yanıtlarıyla kimseyi tatmin edememiş, röportaj büyük bir skandal olarak nitelendirilmişti. Ardından Andrew, kraliyet görevlerini bırakmak zorunda kalmış, saraydaki ofisini boşaltmıştı.
İŞBİRLİĞİ YAPMADI
Epstein'ın 66 yaşında hapiste yargılanmayı beklerken Ağustos 2019'da şüpheli şekilde hücresinde ölü bulunmasının ardından savcılar, Prens Andrew'un davayla ilgili işbirliği yapmadığını açıklamıştı.
Oysa Prens Andrew, iddialar ilk ortaya atıldığında konuyla alakası olmasa da Epstein ile eski ilişkisi nedeniyle her türlü iş birliğine hazır olduğunu duyurmuştu.
GÖRÜNMEZ OLDU
Prens Andrew, nisan ayında 99 yaşındayken hayatını kaybeden babası Prens Philip'in cenazesi dışında, ortalıkta görünmemeye başlamıştı.