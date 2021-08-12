Prens Andrew'e ikinci cinsel saldırı davası açılabilir

DOKUNULMAZLIĞI YOK

Roberts'ın Prens Andrew'a New York’ta dava açmasıyla Prens'e ilk kez dava açılmış oldu. Prens Andrew, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in aksine diplomatik dokunulmazlığa sahip değil, bu da yargılanması konusunda bir engel olmadığı anlamına geliyor.

KRALİYET SESSİZ

Konuya ilişkin İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ve Prens Andrew cephesinden doğrudan bir açıklama henüz yapılmadı.