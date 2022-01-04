Prens Andrew'in cinsel saldırı davasında karar günü

Haberler - ntv.com.tr 04.01.2022 - 10:32
Prens Andrew ve dolayısıyla da İngiliz Kraliyet Ailesi için bugün büyük gün! Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu olan Prens Andrew için mahkeme, cinsel saldırı davasının bozulup bozulmayacağına karar verecek.
Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in reşit olmayan kızlarla kurduğu fuhuş ağından yararlandığı, Virginia Roberts Giuffre’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ABD’de açılan davada karar günü. Avukatlarının, Andrew’in yemin edemeyeceğini iddia ettiği New York mahkemesinde görülen dava bugün düşebilir.
Avukatlar, Giuffre ile milyarder pedofil Jeffrey Epstein’in 2009 yılında yaptığı gizli anlaşmanın, Prens’i yasal işlemden muaf tuttuğunu iddia ediyor. Yargıç, bugün, Virginia Giuffre'ın açtığı hukuk davasının reddedilip reddedilmemesine karar verecek.
Virginia Roberts Giuffre, henüz reşit değilken ve Epstein tarafından cinsel saldırılara maruz kaldığı dönemde Prens Andrew tarafından da cinsel saldırısıya uğradığını iddia etmişti.
Israrla suçlamaları reddeden Andrew, daha önce yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey asla olmadı. Bu bayanla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum, hiçbir şekilde" demişti.
Davanın sürmesi ve Andrew’in suçlu bulunarak Giuffre’ye tazminat ödemesi halinde York Dükü unvanının elinden alınabilecei iddia ediliyor.
Askeri kaynaklar da Andrew üzerinde büyük bir baskı kurularak törensel askeri rollerini bırakmasının sağlanacağını söylüyor.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell, yargılandığı seks ticareti davasında geçen hafta suçlu bulundu.
Maxwell'in New York'ta 6 ayrı suçlamadan yargılandığı seks ticareti davasında jüri karara vardı. Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Maxwell, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu.