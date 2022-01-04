Prens Andrew'in cinsel saldırı davasında karar günü

Israrla suçlamaları reddeden Andrew, daha önce yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey asla olmadı. Bu bayanla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum, hiçbir şekilde" demişti.

Davanın sürmesi ve Andrew’in suçlu bulunarak Giuffre’ye tazminat ödemesi halinde York Dükü unvanının elinden alınabilecei iddia ediliyor.

Askeri kaynaklar da Andrew üzerinde büyük bir baskı kurularak törensel askeri rollerini bırakmasının sağlanacağını söylüyor.