Prens Andrew'nun eski çalışanı anlattı: Oyuncak ayılarıyla uyuyordu

Briggs'in anlattığına göre bu oyuncak ayı koleksiyonunda yer alan parçaların boylarına göre yerleştirilmesi gerekiyordu. Büyük boy oyuncak ayılar arkada küçük boy olanlar ise ön tarafta duruyordu. Fakat düzenleme bu kadarla sınırlı kalmıyordu. Akşam olduğunda da yeni bir düzenleme gerekiyordu. Bu kez ayılar, odada belirli olan yerlerine konuluyordu. Prens Andrew'nun en sevdiği iki oyuncak ayı da yatağının yanındaki tahtlarına yerleşiyordu.



