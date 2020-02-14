Prens bin Selman'ın yatırımında Carla DiBello detayı



Prens Muhammed bin Selman'ın İngiliz futbol takımlarından Newcastle United'ı almaya karar vermesinde ünlü yıldız Kim Kardashian'ın yakın arkadaşı ve program yapımcısı Carla DiBello'nun parmağı olduğu ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın İngiliz futbol takımlarından Newcastle United'ı almaya, ABD'li yapımcı ve yatırım uzmanı Carla DiBello'nun ikna ettiği belirtiliyor.







Suudi Yatırım Fonu'nun (PIF) yaptığı 343 milyon sterlinlik teklifin görüşmelerini bizzat Carla DiBello (35) yürütüyor.





Yaptığı işlerden komisyon alan DiBello aynı zamanda Kim Kardashian'ın yakın arkadaşı ve program yapımcısı. DiBello'nun, PIF'in başındaki Yasir el Rumayyan ile yakın ilişkisi var.





Evli olan Yasir el Rumayyan ile de yakın ilişkisi olan DiBello, bu isimle birlikte zaman zaman golf oynadığı ve akşam yemeği yediği de iddia ediliyor.





DiBello ve el Rumayyan'ın, Veliaht Prens Muhammed'in lüks yatında ekim ayında bir araya geldiği ve kulübü alması için önerilerde bulunduğu belirtiliyor. (Fotoğraf: Larsa Pippen, Kim Kardashian West, Maria Menounos ve Carla DiBello)