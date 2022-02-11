Prens Charles ikinci kez corona virüse yakalandı

İspanya Kralı Felipe ve Danimarka Kraliçesi Margrethe'ın ardından İngiltere Veliaht Prens'i Charles da corona virüse yakalandı. Salgının başında da virüse yakalanan Charles'ın kendini izole ettiği açıklandı.

Haberler - NTV Haber 11.02.2022 - 10:02

Prens Charles ikinci kez corona virüse yakalandı - 1

Veliaht Prens'i Charles'ın corona virüs testi pozitif çıktı.

Prens Charles ikinci kez corona virüse yakalandı - 2

İKİNCİ KEZ CORONA OLDU

İkinci kez corona virüse yakalanan Prens Charles'in kraliyetten yapılan açıklamada kendini izole ettiği belirtildi.

Prens, daha önce hastalığı hafif semptomplarla atlatmıştı.

Prens Charles ikinci kez corona virüse yakalandı - 3

KRALİÇENİN SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Prens'in annesi Kraliçe 2. Elizabeth ile kısa süre önce görüştüğü belirtiliyor.

95 yaşındaki Kraliçe'nin semptomları olmadığı, sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

Prens Charles ikinci kez corona virüse yakalandı - 4

Prens Charles, Londra'da British Museum'da düzenlenen resepsiyona katıldı ve etkinlik boyunca maske takmadı.

Aralarında Hazine Bakanı Rishi Sunak ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in de bulunduğu diğer konularla fiziki mesafe kuralına dikkat etmeden sohbet etti.

Prens Charles ikinci kez corona virüse yakalandı - 5

ÜÇ DOZ AŞI OLDU

Bu görüntülerin üzerinden 24 saat geçmeden Charles'ın corona virüs testi pozitif çıktı.

Charles'ın üç doz aşılı olduğu da vurgulanırken durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Prens Charles ikinci kez corona virüse yakalandı - 6

Geçen haftasonu tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayan Kraliçe, Prens Charles tahta çıktığında, eşi Camilla'nın 'Kraliçe' unvanını kullanabileceğini duyurmuştu.

Charles kendini izole ederken eşi Camilla, programını iptal etmeyerek Londra'da önceden planlanan bir etkinliğe katıldı.

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