Prens Charles ikinci kez corona virüse yakalandı

Haberler - NTV Haber 11.02.2022 - 10:02
İngiltere Veliaht Prens'i Charles'ın corona virüs testi pozitif çıktı.
İkinci kez corona virüse yakalanan Prens Charles'in kraliyetten yapılan açıklamada kendini izole ettiği belirtildi.
Prens, daha önce hastalığı hafif semptomplarla atlatmıştı.
Prens'in annesi Kraliçe 2. Elizabeth ile kısa süre önce görüştüğü belirtiliyor.
95 yaşındaki Kraliçe'nin semptomları olmadığı, sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.
Prens Charles, Londra'da British Museum'da düzenlenen resepsiyona katıldı ve etkinlik boyunca maske takmadı.
Aralarında Hazine Bakanı Rishi Sunak ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in de bulunduğu diğer konularla fiziki mesafe kuralına dikkat etmeden sohbet etti.
Bu görüntülerin üzerinden 24 saat geçmeden Charles'ın corona virüs testi pozitif çıktı.
Charles'ın üç doz aşılı olduğu da vurgulanırken durumuyla ilgili bilgi verilmedi.
Geçen haftasonu tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayan Kraliçe, Prens Charles tahta çıktığında, eşi Camilla'nın 'Kraliçe' unvanını kullanabileceğini duyurmuştu.
Charles kendini izole ederken eşi Camilla, programını iptal etmeyerek Londra'da önceden planlanan bir etkinliğe katıldı.