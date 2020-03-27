Prens Charles'a corona testinde ayrıcalık mı yapıldı?

Prens Charles corona testi sırasında önümüze geçti' iddiasında bulunarak isyan eden milyonlarca sağlık çalışanına Sağlık Bakanı Yardımcısı Edward Argar yanıt verdi.

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27.03.2020 - 10:40

Britanya'da Prens Charles'ın milyonlarca sağlık çalışanından önce korona testine eriştiği iddiaları gündeme oturdu.







Corona mücadelesinin en ön cephesinde yer alan ve yeterli korunma malzemesinden yoksun bırakıldıklarını öne süren sağlık çalışanları, corona testlerinin öncelikle kendilerine yapılması gerekirken, önceliğin Veliaht Prens Charles gibi ünlülere erişimine sunulduğu iddiasıyla tepki gösterdi.







Sosyal medyada Britanya Veliaht Prensi'nin test sırasında hakkı yokken öne geçtiği ve herkesten önce korona pozitif olduğunu öğrenme ayrıcalığına eriştiği eleştirilerinden geçilmezken, Sky News sunucusu Kay Burley kanala bağlanan Sağlık Bakanı Yardımcısı Edward Argar'a milyonlarca sağlık çalışanından önce niye Prens Charles'e korona testi yapıldığı sorusunu yöneltti.







Tepkiler üzerine, Sağlık Bakanı Yardımcısı Edward Argar 71 yaşındaki Charles'ın gösterdiği belirtilerin ve sağlık durumunun, test yapılması için gereken kriterleri karşıladığını açıkladı.







71 yaşındaki Charles'la ilgili Edward Argar, "Benim anladığım, gösterdiği belirtiler, sağlık durumu, test yapılması için gereken kriterleri karşılıyordu. Hakkı yokken sırada öne geçmedi" dedi.





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