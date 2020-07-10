Prens Charles'a selam verdi yere yığıldı



Prens Charles'ın ziyaretinde İngiltere'nin Bristol kentindeki Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyareti sırasında panik anları yaşandı. Charles'a selam veren bir personel bayılarak yere düştü. (Fotoğraflar: AP / Reuters)

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10.07.2020 - 15:18

Galler Prensi Charles, corona virüs pandemisinin ortasında süpermarkette çalışan personele teşekkür etmek için eşi Camilla ile birlikte Bristol'de yer alan Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret etti.







Ziyareti sırasında merkezdeki personellerle de görüşen Prens, görevlilerden biriyle konuştuğu sırada kısa süreli paniğe neden olan bir olay yaşadı.







71 yaşındaki Charles'ın konuştuğu personel bir anda sendeleyerek yere yığıldı.







Önce sersemleyen personel, birkaç dakika sonra sırtüstü yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamayan Charles, diğer personel yardım için koşarken, düşen adamın iyi olup olmadığını kontrol etti.







Adam kafasını kaldırıma vurmaktan son anda kurtulurken, birkaç dakika sonra ayağa kalkıp tekrar Galler Prensi ile konuştu.







Çalışana ne olduğuna ilişkin bir bilgi verilmezken, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

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