Prens Charles'a Şeria Nehri’nden şişeler dolusu kutsal su verildi

Şeria Nehri ya da Ürdün Nehri veya Erden Nehri, Orta Doğu’da Büyük Rift Vadisi boyunca akan ve Lût Gölü’ne dökülen 251 km uzunluğunda bir nehir. Özelliği, Hazreti İsa’nın Yahya tarafından burada vaftiz edildiğine inanılması nedeniyle Hıristiyanlık’ta önemli bir hac merkezi olması. Orta Doğu turuna çıkan İngiltere Veliaht Prensi Charles (73) ve eşi, Düşes Camilla (74) da Ürdün’e yaptıkları ziyaretin ilk gününde Şeria Nehri’ni ziyaret edip, suya ellerini soktular.



