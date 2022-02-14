Prens Charles'ın ardından Düşes Camilla da virüse yakalandı

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Prens Charles ve Düşes Camilla
Salgının başında hastalığa yakalanan İngiltere Veliaht Prens'i Charles'ın corona virüs testi bir kez daha pozitif çıktı.
Charles'ın ardından bir hafta sonra eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın Covid testi de ikinci kez pozitif çıktı.
Prens ve eşinin üç doz aşılı olduğu ve karantinaya girdikleri vurgulanırken durumlarıyla ilgili bilgi verilmedi.
Engin Akyürek
Sefirin Kızı, Kara Para Aşk ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi dizileriyle tanınan Engin Akyürek'in corona virüs testi pozitif çıktı. tv100'ün haberine göre, dijital platform için hazırlanan yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Akyürek, hastalığı hafif atlatıyor.
40 yaşındaki ünlü oyuncunun rol aldığı dizinin ekibinin, şimdilerde Akyürek'in yer almadığı sahneleri çektiği öğrenildi.
Elton John
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elthon John'un Covid-19 testi pozitif çıktı. 75 yaşındaki şarkıcı, ABD'nin Dallas kentindeki iki konserini iptal etmek zorunda kaldı. Sanatçı, Farewell Yellow Brick Road turnesine 20 Ocak’ta, yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra New Orleans’ta sahneye döndüğünde yeni başlamıştı, ancak devam edemedi.
Şarkıcının semptomlarının hafif olduğu ve aşılarının tam olduğu belirtildi.
Elton John ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba, Covid kaptığımı ve bu nedenle Dallas’taki gösterilerimi yeniden planlamak zorunda kaldığımı bildirmek için bir mesaj göndermek istedim. Biletleriniz varsa, yeni tarihler için çok yakında sizinle iletişime geçilecektir. Gösterileri ertelemek her zaman büyük bir hayal kırıklığıdır ve bundan rahatsız olan herkes için çok üzgünüm ama kendimi ve ekibimi güvende tutmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi, tüm sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim ve hepinizi yakında görmek için sabırsızlanıyorum!” dedi.
Whoopi Goldberg
The View adlı talk show programının sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Whoopi Goldberg, corona virüse yakalandı. Haberi, program partneri Joy Behar duyurdu. 66 yaşındaki oyuncunun aşılarını ve hatırlatma dozunu da yaptırdığını söyleyen Behar, belirtilerinin çok hafif olduğunu anlattı.
Hugh Jackman
Ünlü oyuncu Hugh Jackman, Covid’e yakalandığını açıkladı. Jackman’ın rol aldığı Broadway müzikali The Music Man’in gösterileri de iptal edildi. 53 yaşındaki Avustralyalı aktör, sosyal medyadan yayınladığı videoda durumunu açıkladı. Jackman, “Belirtilerim soğuk algınlığım gibi. Boğaz rahatsızlığım ve biraz da burun akıntım var. Ama iyiyim” dedi. Ünlü oyuncu iyileşir iyileşmez yeniden sahnede olacağını söyledi.
2013 yılında cilt kanseri teşhisi konulan Jackman, uzun yıllar tedavi görmüştü.
Engin Altan Düzyatan
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen sonradan pozitife dönebileceği şüphesiyle karantinaya girdi. 42 yaşındaki ünlü oyuncunun ikinci kez yaptırdığı test sonucunun ise pozitif çıktığı öğrenildi.
Gökçe Bahadır
Son dönemde Kulüp ve Evlilik Hakkında Her Şey dizileriyle boy gösteren ünlü oyuncu corona virüse yakalandı.
tv100'ün haberine göre; 40 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu iyi.
Evinde karantinada olan Bahadır, sosyal medya hesabından konuyla ilgili henüz bir paylaşımda bulunmadı.
Biran Damla Yılmaz
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, corona virüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran 24 yaşındaki Yılmaz, takipçilerine sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Ünlü oyuncu, "Şu anda sağlığım gayet iyi. Bol bol dinleniyorum. Karantinadayım, kimseyi tehlikeye atmıyorum. Merak edenlere duyurulur; C vitaminini eksik etmeyin arkadaşlar" mesajını paylaştı.
Keira Knightley
İngiliz oyuncu Keira Knightley, eşi ve iki çocuğuyla birlikte corona virüse yakalandı. Eşi James Righton ile altı yaşındaki oğlu Edie ve iki yaşındaki Delilah'ın da Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Knightley, eşinin, hastalığı belirtisiz bir şekilde geçirdiğini, kendisinin ise "çok kötü hissettiğini" söyledi.
36 yaşındaki oyuncu, eşinin soğuk su yüzücüsü olduğunuü, bu nedenle hastalıktan fazla etkilenmediğini, ancak kendisinin aynı durumda olmadığını belirtti.
Ivana Sert
Spor tutkusu ve düzenli hayatıyla bilinen Ivana Sert, solunum yolları rahatsızlığı için gittiği hastanede corona virüse yakalandığını öğrendi. Geceyi hastanede geçiren Sert, karantinaya alındı.
Khloe Kardashian
Kardashian/Jenner Ailesi’nin 37 yaşındaki üyesi Khloe Kardashian, Covid-19’a yakalandı. Ünlü reality show yıldızı, kendisiyle birlikte üç yaşındaki kızı True’nun da corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kardashian, durumlarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede, “Neyse ki aşılıyım, dolayısıyla iyi olacağım. Karantinadayız ve mevcut kurallara uyuyoruz. Herkes kendine dikkat etsin” dedi.
Bu, Khloe Kardashian’ın ikinci kez corona virüse yakalanışı. Ünlü yıldız, 2020’nin başlarında Covid-19’la müzadele etmişti. İlk hastalığında kusma, titreme, migren, öksürük, ateşte ani yükseliş ve düşüş gibi semptomlar yaşadığını söyleyen Kardashian, "Migren hastasıyım ama bu gördüğüm en çılgın baş ağrısıydı" demişti.
Jon Bon Jovi
ABD'li rock yıldızı Jon Bon Jovi (59), Miami'de vereceği konsere dakikalar kala corona virüse yakalandığını öğrendi. Onun yerine negatif çıkan grup üyeleri sahne aldı. Çift doz aşılı olan şarkıcı, belirti hissetmediğini, hastalığı hafif geçirdiğini söyledi.
Jason Momoa
Game of Thrones dizisinin ardından Aquaman filmiyle seyircinin beğenisini kazanan Amerikalı aktör Jason Momoa, Covid-19'a yakalandı.
42 yaşındaki oyuncu, Aquaman'in devam filmi Aquaman and the Lost Kingdom'ın İngiltere'deki çekimleri esnasında corona virüs testi pozitif çıkınca karantinaya girdi.
Momoa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten kaynaklara göre, yapımcılar, filmin çekimlerini durdurma kararı almazken, Momoa'nın sahneleri dışında çekimleri sürdürmeyi planlıyor.
Serkan Altunorak
Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sana Söz'de Elif’in (Nehir Erdoğan) eşi avukat Erdem rolüne hayat veren Serkan Altunorak corona virüse yakalandı.
Oyuncuyla ilgili bilgiyi yapım şirketi “Sevgili oyuncumuz Serkan Altunorak’ın Covid olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasıyla duyurdu.
Ed Sheeran
Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 30 yaşındaki şarkıcı, karantinadayken röportajlarını ve performanslarını evden yapacağını duyurdu. Sheeran, birkaç gün önce yeni stüdyo albümünü çıkarmıştı.
Covid-19’a yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Sheeran, evinde karantinada olduğunu belirterek, “Planlanan röportajlarımı ve performanslarımı elimden geldiğince evden yapacağım. Hayal kırıklığına uğrattığım herkesten özür dilerim” dedi.
Dört Grammy ödüllü Sheeran, kız süre önce “=” adlı albümünü çıkarmış, albüm tanıtımı için röportajlar vermeye, performanslar sergilemeye başlamıştı.
Chris Rock
Oyuncu ve komedyen Chris Rock’ın korona virüsü testi testi pozitif çıktı. Pandemi ile mücadele sürecinde bugüne dek maske takılması ve aşı olunmasını savunanlar arasında yer alan 56 yaşındaki Rock, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Selam çocuklar, Covid-19 olduğumu öğrendim ve inanın bana yakalanmak istemezsiniz. Aşı olun” ifadelerini kullandı.
Grown Ups, Longest Yard, Bad Company ve Spiral: Testere Devam Ediyor gibi filmlerde yer alan Rock, en son David O Russell’ın 2022 yılında gösterime girecek olan ve kadrosunda Anya Taylor-Joy, Rami Malek ve Margot Robbie gibi isimlerin yer aldığı, ismi henüz açıklanmayan filminde rol aldı.
Tom Brady
Ünlü model Gisele Bündchen ile evli olan Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady, bu yılın başında Covid-19’a yakalandığı açıkladı. 44 yaşındaki sporcu, şubat ayında corona virüse yakalandığını söyledi. Brady, kendisinin ve Tampa Bay Buccaneers takım arkadaşlarının 2021 Super Bowl galibiyeti sonrası Florida’da yaptıkları tekne gezisinden sonra Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Pandemi döneminde tekrar futbol oynamakla ilgili olarak Tampa Bay Times dergisine konuşan Brady, "Bence bu yıl zor olacak" dedi.
Brady'nin Covid-19 aşısı olup olmadığı ise bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde bazı hayranları Brdy'nin aşı karşıtı olduğunu iddia etmişti.
Serdar Ortaç
Serdar Ortaç'ın (51) corona virüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren ve sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun" dedi.
Enis Arıkan
Oyuncu Enis Arıkan, corona virüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu. Instagram'dan, "Şu gördüğünüz dünya güzeli corona oldu" notuyla kötü haberi duyurdu.
Arıkan'a birçok ünlü isim geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ezgi Mola
Masumlar Apartmanı'nda Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola, corona virüse yakalandı. Mola'nın testinin pozitif çıkmasının ardından yakın arkadaşları panik oldu ve test yaptırmaya koştu. Hastalığı hafif atlattığını belirten ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
"7 KEZ TEST OLDU"
Ezgi Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum" ifadelerini kullandı.
"LÜTFEN AŞI OLUN"
"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" sözleriyle aşı olma çağırısında bulundu.
Melisa Joan Hart
Oyuncu Melisa Joan Hart, Corona virüse yakalandı. 45 yaşındaki üç çocuk annesi Hart, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda en büyük sorununun nefes alamamak olduğunu belirtti. Takipçilerine yatağından seslenen Melisa Joan Hart, göğsünde bir ağırlık hissettiğini belirterek zor nefes aldığını açıkladı.
Hard "Sanırım, oğullarımdan biri de koronavirüse yakalandı. Diğer iki oğlum iyi olduğu için dua ediyorum" dedi.
OLGA KURYLENKO
James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
2008 yılında çekilen Quantum of Solace’ta ‘Bond kızı’ olarak rol alan 40 yaşındaki oyuncu, bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayeti yaşamasının ardından kendisine teşhis konulduğunu açıkladı.
RACHEL MATTHEWS
Son olarak Batwoman ve Frozen 2 adlı filmlerde yer alan Rachel Matthews, corona testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
26 yaşındaki genç oyuncu beş gün boyunca neler yaşadığını da gün gün anlattı.
Birinci gün: Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı.
İkinci gün: Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok.
Üçüncü gün: Ateş yok, yoğun vücut ağrıları, akciğerlerim kötüleşti, kuru öksürük, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve iştahım yok.
Dördüncü gün: Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok.
Beşinci gün: Her şey az ya da çok aynı. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.
ELLEN DEGANERES
Ünlü sunucu ve komedyen Ellen DeGeneres corona virüse yakalandı. Kendisiyle yakın teması olan herkesin uyarıldığı açıklayan 62 sunucu sosyal medya hesabından kendini şimdilik iyi hissetiğini açıkladı.
DWAYNE JOHNSON
“The Rock” lakaplı ünlü oyuncu Dwayne Johnson, kendisinin ve ailesinin corona virüse yakalandığını ancak kendi ifadesiyle ‘virüsü def ettiklerini’ söyledi. 2020’nin en çok kazanan 48 yaşındaki aktörü Johnson, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, 35 yaşındaki şarkıcı eşi Lauren Hashian, dört yaşındaki kızları Jasmine ve iki yaşındaki Tiana ile birlikte son üç hafta boyunca Covid-19 hastalığıyla mücadele ettiklerini ve artık daha iyi olduklarını belirtti. Test yaptırdıktan sonra sonucu beklerken endişelendiğini söyleyen Johnson, “Benim bir numaralı önceliğim her zaman ailemi korumak. Çocuklarımı, sevdiklerimi korumak. Çıkacaksa sadece benimkinin pozitif çıkmasını umdum ama değildi. Tüm ailemde çıktı” ifadesini kullandı.
Küçük kızlarının çoğunlukla birkaç gün öksürük şikayetinin olduğunu söyleyen Johnson, kendisiyle eşinin “sert bir gidişat” yaşadığını söyledi.
İyileşme sürecinin zor olduğunu anlatan ünlü aktör, hayranlarına maske takma çağrısı yaptı.
ROBERT PATTINSON
Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Robert Pattinson'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
34 yaşındaki oyuncu, Batman filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.
Pattinson'ın başrolde olduğu The Batman'ın çekimleri, ünlü oyuncunun corona virüse yakalandığı haberi üzerine durduruldu.
RONALDİNHO
Brezilyalı efsane eski futbolcu Ronaldinho, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
40 yaşındaki eski yıldız kendi sosyal medyadan paylaştığı videoda corona virüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Ronaldinho, bir süredir karantina altında olduğunu sözlerine ekledi. Brezilyalı yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada semptom göstermediğini ve hastalık sonrasında sevenleriyle yeniden bir araya geleceğini belirtti.
Tuba Büyüküstün
Tuba Büyüküstün, dijital platformda yayınlanacak Another Self adlı dizinin çekimleri esnasında corona virüse yakalandı. Ünlü oyuncunun test sonucunun pozitif çıkması üzerine Ayvalık'ta başlayan çekimler iptal edildi.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Büyüküstün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi:
"Merhabalar,
Size ancak haber verebiliyorum. Covid pozitif olduğum doğru. 4 gündür hastanedeydim, bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için. Evdeyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz... Sevgilerimle..."
Ünlü şarkıcı Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş corona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti Alişan ise hastalığı ayakta atlattı.
Niran Ünsal
Şarkıcı Niran Ünsal corona virüse yakalandı Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yapan Niran Ünsal, "Maalesef üzücü haber geldi. Hem eşim hem de benim Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bu da geçecek inşallah. Dualarınızı bekliyorum" dedi.
Deniz Baysal Yurtçu
Corona virüs testi pozitif çıkan Deniz Baysal Yurtçu, sosyal medya sayfasından sağlık durumunu anlattı:
Arkadaşlar haber doğru, covid oldum. Evde 10 günlük karantinadayım. İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum. Atlatacağım inşallah. Ama gerçekten iyiyim, merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yalnız değilim, Barış da benimle bu süreçte. Evde ayrı ayrı takılıyoruz, o negatif çok şükür. En iyi ilaçlardan biri moral. Benim moralim de yerinde...
Gonca Vuslateri
Oyuncu Gonca Vuslateri corona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Vuslateri test sonucunun sosyal medya hesabından açıklarken, yaptığı paylaşımda, “Herkes kendine dikkat etsin” dedi.
Şevket Çoruh
Oyuncu Şevket Çoruh corona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şevket Çoruh, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" ifadelerine yer verdi.
Murat Boz
Sosyal medya hesabından haberi duyuran Murat Boz, "Corona virüs test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Murat Yıldırım
Oyuncu Murat Yıldırım corona virüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi veren Yıldırım, "Bir yıl kovalamanın ardından evet, covid beni de yakaladı. 5. günümdeyim, daha iyiyim çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin" mesajını paylaştı.
İbrahim Kutluay
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, corona virüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan 46 yaşındaki Kutluay'ın tedavisi evde devam ediyor.
Hazal Kaya
Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya, corona virüse yakalandı. Oyuncunun PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildi. Karantinada olan Kaya sağlık durumuyla ilgili "Herkese merhaba, çıkan haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen Covid oldum. Ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Aslında ağır bir grip gibi yaşıyorum. Bütün 'geçmiş olsun' mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Hazal Kaya gibi corona virüse yakalanan ünlü isimlerden bazıları...
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman
2008 Kainat Güzeli Almeda Abazi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu Efehan ile corona virüse yakalandığını duyurdu.
Abazi, "Yapılan testler sonucunda oğlumuz Efehan, ben ve tüm ev halkının Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Bu arada eşim Tolgahan da hastaneden çıktı, tedavisi evde devam ediyor. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu hastalığa karşı çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Maalesef ki vitaminlerle anlatmaya çalışıyorum" dedi.
Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutasyonlu corona virüse yakalandığını duyurmuştu.
39 yaşındaki oyuncu, "Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. (Yapılan testler negatifti.) Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlıklı günler temenni ediyorum" mesajını vermişti.
Merve Oflaz
Arka Sokaklar dizisinde Bahar karakterini canlandıran Merve Oflaz'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Yüsra Geyik'in ardından dizide corona yakalanan ikinci isim olan Oflaz'ın tedavisine başlandı.
Yüsra Geyik
Arka Sokaklar'da Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle corona virüs testi yaptırdı. 30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumu iyi.
Suavi
Sanatçı Suavi, sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını duyurdu.
Suavi, ailecek durumlarının iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Eşim covit (+) çıkmıştı ve ben kızımla (-) dim. Ancak aynı evde karantina yaşanınca ben de enfekte oldum ve 7-8 gündür (+) olarak takılıyorum. Merak eden dostlarım için; Gerçekten iyiyiz ve 3-5 güne cov(arız)-it(i) Sevgiler, Teşekkürler.”
Suavi’nin eşi Gönül Yılmaz Saygan da Suavi’nin corona virüse yakalanmasını, “Maalesef Suavi de pozitif. 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü” ifadeleriyle duyurdu.
Ece Gürsel
Model ve şarkıcı Ece Gürsel, coron avirüse yakalandı. Gürsel, sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gürsel, "Bir yıl direndik ama corona virüs buyurdu geldi bana. İlk üç gün grip olacak gibi hissettim kendimi. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. İlaçla geçirmeye çalıştım, çünkü herhangi bir belirti yoktu. Fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım. Ve test pozitif. İki gündür yorucu geçiriyorum" dedi.
Uğur Uzunel
Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in corona virüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu. Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.
Ali Sunal
Yeni anne olan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra corona virüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan abisi Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı. Ayrıca 43 yaşındaki Ali Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de corona virüse yakalandığı öğrenilmişti. Durumu ağırlaşan Ali Sunal hastaneye kaldırılmıştı. Sunal, sosyal medya hesabından corona virüsü yendiğini açıkladı. Sunal, "Tedavim bitti, eve çıktım. Sağlık durumum iyi. Kendinize çok dikkat edin" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Emre Kınay
Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay corona virüse yakalandı. Evde karantinada olan oyuncu Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kınay, "İyiyim, dayanılmaz beden sancıları, ağrıları çekmedim. Kas ağrısı yaşadım. Sinüzitim var benim, herkesi olduğu yerden vuruyor. Biraz oradan ilk 3 gün zorladı. Yarın karantinada 10. günüm, testi tazeleceğiz. Sağlık durum iyi, panik olacak bir şey yok.
Yağmur Tanrısevsin
Yağmur Tanrısevsin, corona virüsüne yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncu evinde karantinaya girdi. Tanrısevsin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)
Gülçin Ergül
Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra kariye solo olarak devam eden Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı.
Instagram'ın hikayeler bölümünden hastane odasında çektiği kareyi yayınlayan Ergül, "Maalesef ki, Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok!" dedi.
PRENSES VICTORIA VE PRENS DANIEL
İsveç Prensesi Victoria (43) ile Prens Daniel (47), coron virüse yakalandı. Kraliyetin Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Victoria ile Daniel’in soğuk algınlığı belirtileri sonrası karantinaya girdikleri ve ardından Covid-19 testlerinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Çiftin çocukları 9 yaşındaki Prenses Estelle ve 5 yaşındaki Prens Oscar ile birlikte karantinada oldukları duyuruldu.
Aylar öncesinde de Victoria’nın kardeşi Prens Carl Philip (41) ile ei Prenses Sofia’nın (36) test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.İsveç, corona virüsün yayılmasını yavaşlatmak için maske takma kuralını uygulamayan ülkelerden. Ülkenin Halk Sağlığı Kurumu, halkın otobüs veya mağaza gibi kamusal alanlarda maske kullanmasına gerek olmadığını, ancak bazı havalimanlarının içeride maske kullanılmasını tavsiye ettiğini ve tren operatörlerinin yüz maskeleri sağladığını belirten bir açıklama yapmıştı.
MICHAEL SHEEN VE ANNA LUNDBERG
Michael Sheen, ailesiyle birlikte haftalardır corona virüs müdacelesi verdiğini açıkladı. 52 yaşındaki Galli aktör, sunucu sevgilisi Anna Lundberg ve 17 aylık kızlarının da Covid-19 hastalığı geçirdiğini söyledi. Sheen, sosyal medyada “Son haftalarımı Covid nedeniyloe yatarak geçirdim. Çok zor ve korkutucuydu” mesajını paylaşarak başta sevgilisi Lundberg olmak üzere, annesi, kızı Lyra, kız kardeşi, ve hayatındaki tüm kadınlara destekleri için teşekkür etti.
Anna Lundberg de Instagram paylaşımında, “Son haftalarda hepimiz virüsle mücadele ediyoruz. İlk olarak Michael ve Lyra yakalandı, sonra da ben” açıklamasını yaptı. Artık daha iyi olduklarını da ekledi.
SELİN YENİNCİ
Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci corona virüse yakalandı. Evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Yeninci'nin tedavisi devam ediyor.
SELİN YENİNCİ KİMDİR?
Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.
EDA ECE
Oyuncu Eda Ece, corona virüse yakalandı. Test sonucunu öğrendikten sonra evinde karantinaya alınan Eda Ece'nin, hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Ece'nin yanı sıra, rol aldığı dizideki set çalışanlarından 3 kişinin daha corona virüse yakalandığı anlaşıldı.
EDA ECE KİMDİR?
30 yaşındaki oyuncu Ece, Hayat Bilgisi, Bez Bebek, Adını Feriha Koydum dizilerinde konuk ve yardımcı oyuncu rollerinde yer alarak televizyon dünyasına adım attı, Pis Yedili dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ece'nin başrolde yer aldığı yapımlar arasında Kızım İçin, Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul, Deliha 2 filmlerinin yanı sıra Pis Yedili, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık, Yasak Elma gibi diziler de bulunuyor.
DEMET AKALIN
Şarkıcı Demet Akalın, corona virüse yakalandı. Son yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bir çocuk annesi Demet Akalın paylaşımında "Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" ifadelerini kullandı.
Daha önce corona virüs testi pozitif çıkan iş insanı Okan Kurt evinde karantinaya girmişti. Bu gelişme sonrasında Kurt ile temaslı olan Demet Akalın da izole olmuştu.
CEMAL CAN CANSEVEN
Geçen yılın Survivor şampiyonu, Acun Ilıcalı'nın kurduğu yeni dijital platform Exxen'de yer alan İşte Bu Benim Masalım adlı dizinde başrol oynayan Cemal Can Canseven, corona virüse yakalandı. Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medyada duyuran Canseven, hastalığı hafif geçirdiğini söyleyerek, "Evde karantina sürecim başladı, ilaçlarımı almaya başladım" dedi.
ZİNEDİNE ZİDANE
Real Madrid, Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'ın corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
HAKAN ÇALHANOĞLU
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Theo Hernandez de virüse yakalandı.
Milan kulübünden yapılan açıklamada, semptom göstermeyen iki futbolcunun hemen ev karantinasına alındığı, diğer futbolcular ve personelin durumlarının da yakından takip edildiği ifade edildi.
TAMMIN SURSOK/ SEAN MCEWEN
Rol aldığı Pretty Little Liars (Tatlı Küçük Yalancılar) adlı diziyle adını duyuran oyuncu Tammin Sursok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Sean McEwen'in corona virüse yakalandığını duyurdu. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Sursok, 2011 yılında evlendiği eşinin sağlıklı ve formda olduğunu ifade etti. "Bunlar gerçekten zor zamanlar" diyen Tammin Sursok, şu ifadeleri kullandı: Covid gerçek. Bu korkunç. Bazı insanların bunu soğuk algınlığı ya da grip gibi geçirdiğini biliyorum ama bazı insanlar böyle değil. Benim kocam gerçekten sağlıklı ve formda ama hastaneler dolu.
Virüsten korunmak için takipçilerine "Maske takın" çağrısı yapan ünlü oyuncu, eşinin ateşinin 39 derecenin üzerine çıktığını ve günlerce düşmediğini anlattı.
Sursok, ugulanan tedavinin ardından eşi Sean McEwen'in ateşinin düştüğünü sözlerine ekledi.
GRIMES
Ünlü teknoloji girişimcisi, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO'su Elon Musk'ın sevgilisi, Kanadalı şarkıcı Grimes nihayet corona virüse yakalandığını söyledi.
Grimes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet corona virüs kaptım" dedi. Kanadalı şarkıcı kullandığı soğuk algınlığı ve grip ilacını alıp ateşli rüyalar gördüğünü ve bundan garip bir biçimde zevk aldığın söyledi.
SONGÜL ÖDEN
Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan Songül Öden'in corona virüs testi pozitif çıktı. Evinde kendini karantinaya alan 41 yaşındaki oyuncunun önce durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Sevenlerini korkutan bu iddia sonrasında ünlü oyuncunun mejaneri haberlerde gerçeklik payı olmadığını söyledi. Öden'in tedavisinin evinde sürdüğü belirtildi.
OKAN KARACAN
Okan Karacan, Instagram hesabından Corona virüse yakalandığını duyurdu. 44 yaşındaki Karacan, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
ANGELA KINSEY
The Office dizisinin yıldızı Angela Kinsey corona virüse yakalandı. 49 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımında, “Kendimi iyi hissetmemeye başladım ve test yaptırdım. 4 Covid pozitif insanla yaşadığım için durumun aleyhime olduğunu biliyordum. Karantinaya girmeye çalıştım ve başaramadım” dedi.
Kinsey, kısa süre önce eşi Joshua Snyder ile üç çocuğundan ikisinin Covid-19’a yakalandığını duyurmuştu.
KRISTEN STEWART
Ünlü oyuncu Kristen Stewart da corona virüse yakalandı. Ancak bunun corona virüs olduğunu bilmeden atlattı. Bilgiyi, HBO filmi Happiest Season'daki rol arkadaşı Aubrey Plaza verdi. Plaza, Covid-19 salgını bilinmeden önceki zamanda filmin setinde pek çok kişinin hasta olduğunu, Stewart'ın da onlar arasında yer aldığını söyledi. Plaza, "Şubat ayında corona virüs konuşulmaya başlanmıştı ama insanlar buna gülüyordu. Hiç kimse ciddiyetini anlamamıştı. Sette bir grup insan hastaydı. Neyse ki ben hasta olmadım. Covid'den önce Covid setteydi ve Kristen sette hastaydı, ama bilmiyorduk" diye konuştu.
YUSUF YAZICI
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
GÜLBEN ERGEN
Gülben Ergen corona virüse yakalandı. Habertürk'ün Menajeri Özgür Aras'tan aktardığı bilgiye göre Ergen'in corona virüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti. Corona virüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, mayıs ayında corona virüs hakkında "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım. Şimdiden cüzdanıma, bankama gelmeyen ama yüreğime, içime, yüzüme, gözüme yerleşen ışığın farkındayım" ifadelerini kullanmıştı.
ASLI TANDOĞAN
Oyuncu Aslı Tandoğan ailesiyle beraber corona virüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaşadıkları zorlu süreci anlatan Tandoğan, ‘Sakın gençliğinize güvenmeyin çok dikkat edin’ ifadelerini kullandı. Kayınpederinin cenaze töreninde virüs kaptığını belirten oyuncu "Cenaze sürecinde eve kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık" dedi ve yaşadıklarını şöyle anlattı:
"2 Aralık’tan bu yana Covid tedavisi görüyorum artık son günlerim 2 günüm kaldı. Eşim Tan da Covid’e yakalandı ve 13 gün boyunca hastanede kaldı, çok zor geçirdi. Ben beş gün boyunca hastanede kaldım. Annem de aynı şekilde Covid oldu o bize göre daha hafif şekilde atlattı. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyoruz. Aileden birkaç kişi daha yakalandı çünkü çok dikkat etmemize ve evde sadece altı, yedi kişi olmamıza, kimseyi kabul etmememize rağmen maalesef yakalandık. Gerçekten hiç kolay değil.
GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİN!
Sizden ricam ‘lütfen gencim ben, sağlıklıyım’ gibi düşünmeyin eşim Tan her gün spor yapan, yediğine içtiğine inanılmaz dikkat eden, sigara, alkol hiçbir kötü alışkanlığı olmayan birisi ve o kadar zor atlattı ki… 40 yaşında hiç beklemediğimiz bir şekilde… Nabzı 37’lere kadar düştü. Kan değerleri alt-üst oldu. Lütfen güvenmeyin gençliğinize!"
SHARON OSBOURNE
Metal müziğin babası olarak bilinen Ozzy Osbourne'nun eşi, ünlü televizyon programcısı Sharon Osbourne corona virüse yakalandı. 68 yaşındaki Osbourne, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak kısa bir süre hastanede tedavi göreceğini belirtti. Ozzy Osbourne'nun test sonucun ise negatif olduğunu söyledi.
METİN ŞENTÜRK
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla corona virüse yakalandığını duyurdu. Şentürk, "Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum. Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.
TURABİ
Survivor yarışmasında iki defa şampiyonluk elde eden 33 yaşındaki Turabi Çamkıran corona virüse yakalandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Turabi şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin
MURAT AYGEN
Mucize Doktor dizisinde Tanju karakterini canlandıran Murat Aygen, corona virüse yakalandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, şu anda evinde istirahat ediyor. İlaç tedavisine başlayan Aygen, vücut direncini yüksek tutabilmek için vitamin takviyesi alıyor.
MERVE AYDIN
Survivor yarışmacılarından Merve Aydın, corona virüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.
Yıllar önce Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran sporcu, kasım ayının son günlerinde bebeği Mehmet Barlas'ı kucağına almıştı. Hamilelik sürecini ve doğumdan sonraki günleri evinde geçiren 30 yaşındaki Aydın'ın önce eşi sonra da kendisi corona virüse yakalandı.
Instagram hesabından açıklama yapan Merve Aydın, "Çok dikkatliydik, maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti, oradan kapmıştır. İlk, eşimde çıktı, o kendini izole etti. Sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. Bize gelip test yaptılar. Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim" dedi.
LEWİS HAMİLTON
Lewis Hamilton'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Testi pozitif çıkan Lewis Hamilton, Sakhir GP'sinde yarışamayacak.
Hamilton son olarak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'sinde 1. oldu. Hamilton, böylece 7. şampiyonluğuna ulaşarak, Formula 1'in en büyük efsanelerinden Michael Schumacher ile şampiyonluk sayılarını eşitlemişti.
LUIS SUAREZ
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in corona virüs testi pozitif çıktı. Milli takım kampında bulunan 33 yaşındaki Suarez'in test sonucunu Uruguay Futbol Federasyonu duyurdu.
Suarez'in yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve basın sorumlusu Matias Faral'ın da corona virüse yakalandığı, diğer testlerin ise negatif sonuçlandığı ifade edildi.
Testleri pozitif çıkan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
KENT PRENSESİ MICHAEL
Kent Prensesi Michael, İngiliz Kraliyet Ailesi’nde Covid-19’a yakalanan üçüncü isim oldu. Prens Charles ve Prens William’dan sonra corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen 75 yaşındaki Prenses’in yaklaşık bir aydır hasta olduğu belirtildi. Kraliçe Elizabeth’in en büyük kuzeni Kent Prensi Michael ile evli olan Prenses Michael’ın sözcüsü Simon Astaire, çiftin Kensington Sarayı’ndaki konutlarında karantinada olduğunu açıkladı.
The Sun on Sunday’a konuşan Astaire, “Kent Prensesi Michael’ın çalışanı üç hafta önce hastalandı ve Majesteleri derhal test yaptırdı, COVID sonucu pozitif çıktı. Kendisi ve eşi Prens Michael, o tarihten bu yana Kensington Sarayı’nda karantinada” ifadesini kullandı. Sözcü, Prens’in testinin ise negatif çıktığını belirtti.
Saray kaynaklarından biri, Prenses Michael’ın halsizlik ve yüksek ateş şikayetlerinin olduğunu bildirdi.
ROBERTO MANCINI
Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve İtalya Milli Takımı'nın hocası Roberto Mancini, corona virüse yakalandığını açıkladı.
İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, periyodik olarak yapılan virüs testi sonrasında, Roberto Mancini'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi. 55 yaşındaki Mancini'nin herhangi bir belirti göstermediği ve protokoller gereği Roma’daki evinde izolasyonda olduğu ifade edildi.
HADİSE
Salgın nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren Hadise corona visüre yakalandı. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte geçiren Hadise, şüphelenip test yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı. Hemen evine geçen şarkıcı, kendisini karantinaya aldı.
İBRAHİM BÜYÜKAK
Oyuncu ve komedyen İbrahim Büyükak'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Durumunun iyi olduğu belirtilen 37 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
ONUR AKIN
Corona virüs testi pozitif çıkan özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın, hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Akın, "Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm Kovid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
EGE
Gerçek adı Levent Ak olan sanatçı Ege, corona virüse yakalandı. Ege, haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 51 yaşındaki şarkıcı, "Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum maalesef 'pozitif' çıktı. Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder" dedi. Takipçilerini uyarmayı da ihmal etmeyen şarkıcı, "Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın. Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
İREM DERİCİ
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin tat ve koku alma duyusunu kaybedince hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdığı öğrenildi. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.
Derici, pozitif çıkan test sonucunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
DENİZ AKKAYA
Daha önce corona virüse yakalandığını açıklayan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye yattı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Akkaya, ateşinin 39 dereceye çıktığını, virüsün ciğerlerine kadar indiğini ve öksürük krizlerinin başladığını söyledi.
Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, şunları söyledi:
"Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu dört günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum.
Bir kere evde kalmaya ısrar etmek her zaman iyi fikir olmayabilir, çünkü ciğerlerimde minik sıkıntıları bugün hemen görüntüleyip kortizona başladılar. Yani evde kalmak yerine iç sesiniz hastaneye git diyorsa gidin. Ayrıca ateşim sürekli 39'larda seyrediyor.
Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan."
Corona virüsü yenen Deniz Akkaya: Hasar kalmadan, yaşamaya devam ediyor olacağım / Haber Detay-Tıkla Oku
Akkaya, corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından ilk olarak şu sözlerle duyurmuştu:
“Elimde sopam evde covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık geçene kadar sizlere, nefes darlığı story'leri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz."
BİROL NAMOĞLU
Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu corona virüse yakalandığını Instagram hesabından açıkladı. Namoğlu, "Yaptırdığım test sonrası Covid-19'a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az önce filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar. İzoleyim. Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesini umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.
IRMAK ÜNAL
Irmak Ünal Instagram hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı. İşte Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Corona virüs ile boğuşuyorum son dört gündür. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlanda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim.
ESER YENENLER
Eser Yenenler corona virüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eşi ikinci çocuğuna hamile olan bir çocuk babası Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu belirtildi.
Çıkan haberlerin ardından Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum, daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.
SELÇUK BALCI
Karadeniz müziğinin yeni kuşak yükselen isimlerinden Selçuk Balcı, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Balcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Covit 19 testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiç bir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi. Geçmiş olsun mesajlarını yazılı ileten herkese teşekkür ederim" dedi.
OĞULCAN ENGİN
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in corona virüs testi pozitif çıktı. Oğulcan, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ve İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle hafta sonu vakit geçirmişti. Eyüboğlu'nun tes sonucu ise henüz belli olmadı.
TREY SONGZ
Amerikalı şarkıcı Trey Songz, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Intagram üzerinden hayranlarını bilgilendiren 35 yaşındaki Songz, “Bilmenizi istediğim çok önemli bir mesajım var, Covid-19 testim pozitif çıktı. Protestolara katıldığım, yiyecek taşıdığım ve tabii ki evde küçük bir oğlum olduğu için düzenli olarak pek çok test yaptırdım ve bu defa sonuç pozitif geldi” dedi. “Hastalığı ciddiye alacağım” diyen şarkıcı, “Kendimi karantinaya alacağım, negatif sonucunu görene kadar evimde olacağım” ifadesini kullandı. Songz ayrıca, “Eğer Covid’le irtibata geçerseniz lütfen söyleyin. Başkan gibi olmayın” mesajını yazdı. Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, iki gün hastanede tedavi görmesinin ardından Beyz Saray’a dönmüş ve yaptığı açıklamada, “Çok iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin. Trump hükümeti altında bazı çok iyi ilaçlar ve bilgi birikimi ürettik. 20 yıl önce hissettiğimden daha iyi hissediyorum!" demişti.
EDIN DZEKO
Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko da virüse yakalandığını duyurdu.
Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. Ne yazık ki benim de Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürecine uymak durumundayım." ifadelerini kullandı.
HARRY KEWELL
Galatasaray'ın eski futbolcularından Harry Kewell'ın corona virüse yakalandığı açıklandı. İngiltere alt lig takımlarından Oldham Athletic, yaptığı açıklamada teknik direktörleri Harry Kewell'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
CRISTIANO RONALDO
Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Karantina süresini dolduran ve tekrar teste giren Ronaldo ikinci kez pozitif çıktı.
Ronaldo virüse yakalandıktan sonra saçlarını kestirmiş ve geçtiğimiz günlerde yeni imajını hayranlarıyla paylaşmıştı.
VALENTİNO ROSSİ
Twitter'dan açıklamada bulunan 41 yaşındaki İtalyan motosikletçi Valentino Rossi
"Bu sabah uyandığımda kendimi iyi hissetmiyordum. Kemiklerim ağrıyordu ve ateşim vardı. Sonrasında testimin pozitif çıktığını öğrendim. Aragon'daki yarışı kaçıracağım için üzgünüm. Doktor tavsiyelerine uyuyorum. Umarım kısa zamanda iyileşirim" ifadelerini kullandı.
MACİT SONKAN
Son olarak Hercai adlı dizide rol alan usta oyuncu Macit Sonkan'ın corona virüse yakalandı. Haber Türk'ün haberine göre; Sonkan'ın corona virüs test sonucu pozitif çıkınca tüm ekibe test yapıldı ve hepsi negatif çıkınca çekimlere devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan da Mardin'de özel bir hastanede tedaviye alındı.
ALİNA BOZ, KUBİLAY AKA VE İPEK FİLİZ YAZICI
Dizi sektörünün genç oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı corona virüse yakalandı. Gençlik dizisi Aşk 101'in çekimleri esnasında oyuncuların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucu çekimler durduruldu.
Kubilay Aka, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili olarak esprili bir açıklama yaparak, "Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor" dedi.
Alina Boz da yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oyuncu, "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.
REYNMEN
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye bildiriminde: “Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim” dedi.
Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,"İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin" dedi.
IBRAHIMOVIC
Zlatan Ibrahimovic'in, Covid-19 testi pozitif çıktı.
38 yaşındaki futbolcu, İtalya'da Milan forması giyiyor.
NEYMAR
Paris Saint-Germain futbol takımı, üç oyuncusunun corona virüse yakalandığını açıklamış ancak oyuncuların ismi konusunda bilgi vermemişti. Fransız basını bahsi geçen üç oyuncunun ismine ulaştı.
L'Equipe'te yer alan habere göre, oyuncuların adı Neymar, Di Maria ve Paredes.
Oyunculardan henüz bir paylaşım gelmezken PSG, üç oyuncunun tedavisine başladı.
DAVID SILVA
İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva, corona virüse yakalandığı açıklandı. Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva'nın, corona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun ilk testinin negatif çıktığı, ikinci test sonucunun ise pozitif olduğu belirtildi. İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği de ifade edildi.
Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi sona eren Silva, Real Sociedad ile resmi sözleşme imzalamıştı.
PAUL POGBA
Piyasa değeri 80 milyon euro olan Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba corona virüse yakalandı.
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, yıldız futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Pogba, Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
KEVIN HART
Ünlü komedyen ve oyuncu Kevin Hart, aylar önce Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 41 yaşındaki Amerikalı aktör, Ohio’da Dave Chappelle’nin komedi şovu An Intimate Socially Distanced Affair’i sergilerken teşhis konulduğunu belirtti. Page Six’e konuşan Hart, “Benim sorunum aynı dönemde Tom Hanks’e de aynı teşhis konulmasıydı. Kimseye söyleyemedim, çünkü o benden daha ünlü” şeklinde espri yaptı.
CAROLINA ALURRALDE
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve 14 gün karantinada kalacağını duyurdu.
Carolina Alurralde, paylaşımın ardından takipçilerinden birçok destek mesajı aldı.
MEL GIBSON
1995 yapımı Cesur Yürek filmiyle ünlenen Oscar'lı aktör Mel Gibson’ın ABD’nin Los Angeles kentinde bir klinikte gizli bir şekilde corona virüs tedavisi gördüğü ve daha sonra iyileştiği ortaya çıktı. Ünlü aktör adına yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Amerikalı oyuncunun Remdesivir ile tedavi gördükten sonra iyileştiği ve o zamandan beridir birçok kez test yaptırdığı ifade edildi. Gibson’un corona virüs test sonuçlarının tedaviden sonra sürekli negatif çıktığı vurgulandı.
MİRALEM PJANİC
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic, corona virüse yakalandı.
Barcelona futbol takımında yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Sağlık durumu iyi olan Miralem Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.
Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
ALYSSA MILANO
ABD’li ünlü oyuncu Alyssa Milano, tüm belirtileri göstermesine rağmen testlerinin negatif çıktığını söyleyerek, “Öleceğimi düşündüm” dedi. 47 yaşındaki Milano, corona virüse yakalandığını tedavi esnasında çekilen fotoğrafını paylaşarak açıkladı.
Mart ayında hastalık belirtileri göstermeye başlayan oyuncu, buna karşın yapılan iki testte de sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.
Nisan ayına ait bu fotoğrafını paylaşan Milano, “Bu 2 Nisan’da iki haftadır hasta olan ben. Daha önce hiç bu kadar hasta olmamıştım. Her yerim ağrıyor, koku alamıyordum. Göğsüme bir fil oturmuş gibi hissediyor ve nefes alamıyordum. İki haftada dört kilo verdim. Ateşim vardı ve baş ağrıları dayanılmazdı” ifadelerini kullandı.
Testleri negatif çıksa da belirtileri uzun süre yaşayan Alyssa Milano, dört ay sonra antikor testi yaptırmaya karar verdi. Sonuçları takipçileriyle paylaşan Milano, “Antikor testlerim pozitif çıktı. Covid-19 geçirmişim” dedi.
LENA DUNHAM
Girls dizisinin yaratıcısı ve oyuncusu Lena Dunham mart ayında corona virüse yakalandığını ve artık testlerinin negatif çıktığını açıkladı. 34 yaşındaki Amerikalı oyuncu, virüse yakalanmasından yaklaşık bir ay sonra yapılan testlerde sonuçların negatif çıktığını belirterek, buna rağmen hastalığın yıpratıcı etkilerinden tam olarak kurtulamadığına dikkat çekti. İnsanları önlemlere uymaya çağıran ünlü oyuncu, “Bu sayede dünyayı büyük bir acıdan kurtarabilirsiniz. Onları hiç kimsenin hak etmediği bir yolculuğa çıkmaktan korursunuz” ifadesini kullandı.
BRYAN CRANSTON
Breaking Bad dizisinin yıldızı Bryan Cranston corona virüse yakalandığını ve tedavi sonucu Covid-19’u yendiğini belirterek, araştırmalar için plazma bağışında bulunduğunu açıkladı. 64 yaşındaki ABD’li yıldız, “Maske takın” uyarısında bulundu. Baş ağrısı, göğsünde daralma, tat ve koku duyusu kaybı gibi hafif belirtiler yaşadığını söyleyen Cranston, Instagram paylaşımında şu ifadeyi kullandı:“Sizi biraz daha sabırlı olmaya çağırmak istiyorum. Protokollere sıkı sıkıya bağlı kaldım ve hala öyle yapıyorum. Virüse yakalandı. Çok göz korkutucu ama 150 binden fazla Amerikalı bundan dolayı hayatını kaybetti. Ben şanslı olanlardan biriydim. Hafif belirtilerim var. Dileklerimi sıralıyorum ve sizi kahrolasıca maskeyi takmaya, ellerinizi yıkamaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ediyorum. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın.”
XAVI HERNANDEZ
Barcelona'nın eski futbol yıldızı, şimdilerde Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Xavi Hernandez, corona virüse yakalandı.
40 yaşındaki İspanyol teknik direktör, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirtti. Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Hernandez, "Sağlık otoriteleri izin verdiğinde günlük rutinime ve çalışmaya dönmek için çok istekli olacağım" dedi.
RUSSELL WESTBROOK
NBA takımlarından Houston Rockets’ta forma giyen yıldız basketbolcu Russell Westbrook, corona virüse yakalandığını duyurdu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Westbrook, "Takımım Orlando’ya gitmeden önce yaptırdığım corona virüs testi pozitif çıktı. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Karantinaya girdim. İyileşerek kafileye katılmayı dört gözle bekliyorum."
AISHWARYA RAI
Bollywood yıldızı Aishwarya Rai'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 46 yaşındaki Rai'nin 8 yaşındaki kızı Aaradhya'nın da corona virüse yakalandığı belirtildi.
Rai, Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan'ın oyuncu olan oğlu Abhishek Bachchan'ın eşi.
AMITABH BACHCHAN
Hint sinemasının kralı olarak anılan Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan (77) ve oğlu Abhishek (44) corona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncu, Covid-19'a yakalandığını Twitter'dan duyurarak, ailesi ve çalışanlarına da test yapıldığını ve şimdi o test sonuçlarını beklediklerini açıkladı. Oğlu Abhishek de hafif belirtiler taşıdıklarını söyledi.
Amitabh, oyuncu ve şu anda parlamento üyesi olan Jaya Bachchan ile evli. 1973'te evlenen çiftin oğullarının yanı sıra Shweta adında bir de kızları bulunuyor.
1970'lerde Zanjeer ve Sholay gibi filmleriyle yıldızı parlayan Amitabh Bachchan'a hayranları 'milenyumun yıldızı' yakıştırması yapıyordu.
Hint sinemasının kralı, kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol aldı. Oğulları Abhishek de anne ve babasının izinden giderek 2000 yılında ilk sinema filmi Refugee ile beyazperdeye adım attı.
DARRYL LYNN HUGHLEY
Cuma akşamı ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde stand up gösteri yaptığı sırada sahnede bayılan 57 yaşındaki komedyen Darryl Lynn Hughley, corona virüsüne yakalandığını öğrendi. Ünlü komedyen bayıldıktan sonra kaldırıldığı Saint Thomas Hastanesi’nde yapılan testlerin ardından corona virüsü olduğunu duyurdu. Kaldığı otel odasında 14 günlük karantinaya gien Amerikalı komedyen, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
“Hastalığım asempotmatik olarak adlandırıldı. Grip belirtilerine sahip değilim. Nefes darlığım yok ve nefes almakta zorlanmıyorum. Öksürüğüm yok, düşük veya yüksek ateşim de bulunmuyor. Tat veya koku kaybım da yok. Sanırım sadece bilincimi kaybettim. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler.”
ANDREA BOCELLI
Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, milyonlarca kişinin Yotube'dan canlı olarak takip ettiği meşhur paskalya konseri öncesinde corona virüse yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı. 61 yaşındaki opera sanatçısı, La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada kendisinin ve ailesinin mart ayında yaptırdıkları Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını, ateş ve öksürük belirtileri gösterdiklerini ve tedavi gördüklerini söyledi. Bocelli, "Konserlerimi iptal etmek zorunda kaldım. Bir kabusu yaşamak gibiydi çünkü hiçbir şeyi kontrol edemediğimi hissettim. Kabustan uyanmayı umut ettim" dedi. Bocelli, eşi Veronica Berti ile birlikte araştırmalar için plazma bağışında da bulunduklarını belirtti.
Bocelli, nisan ayında Milano’daki Duomo di Milano katedralinde boş koltuklar karşısında paskalya konseri vermiş, 'Umut İçin Müzik' adlı konserin YouTube’dan canlı yayını büyük ilgi görmüştü.
KRISTOFER HIVJU
Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Tormund karakteriyle tanınan Kristofer Hivju, yeni tip corona virüs Covid-19'dan kurtuldu. 41 yaşındaki Norveçli oyuncu, sosyal medya paylaşımında kendisinin ve eşinin virüsü yendiğini duyurdu. Hivju, "Haftalar süren karantinadan ve birkaç haftayı da evde geçirdikten sonra hastalıktan kurtulduk. Neyse ki hafif belirtiler yaşıyorduk" dedi. Oyuncu ayrıca, Covid-19'u daha ağır geçirenlere ve hastalık nedeniyle yakınlarını kaybedenlere sevgilerini gönderdiklerini söyleyerek, sevenlerine sosyal mesafeyi korumalarını, ellerini yıkamalarını ve birbirlerine dikkat etmelerini önerdi.
GEORGE STEPHANOPOULOS
Amerikan ABC kanalı sunucusu George Stephanopoulos'a yeni tip corona virüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. ABC'nin internet sitesindeki haberde, Good Morning America programını sunan Stephanopoulos'un karısı oyuncu ve yazar Ali Wentworth'e yaklaşık iki hafta önce yapılan corona virüs testinin sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Bu süreçte Wentworth'ün kendini evde karantinaya alması üzerine çocuklarının bakımı için kocası George Stephanopoulos, sunduğu program için yayına evden katılmaya başladı. Aynı zamanda Bill Clinton'ın ABD başkanlığı dönemindeki danışmanlarından olan Stephanopoulos, yaptığı açıklamada, kendisinin de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının sürpriz olmadığını belirtti. Corona virüs teşhisi konan ünlü sunucu, virüsün ateş, öksürük, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerini taşımadığını ve kendini gayet iyi hissettiğini ifade etti.
ABD'de 1992'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde aday olan Bill Clinton'un seçim kampanyasında görev alan Stephanopoulos, daha sonra da seçimin galibi olan Clinton'un danışmanlığını yapmıştı.
HARVEY WEINSTEIN
Hapisteyken corona virüse yakalandığı tespit edilen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein iyileşti. Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan aldığı 23 yıllık hapis cezasını çekmek üzere New York’ta Wende Islah Evi’ne konulan 68 yaşındaki Weinstein, 14 günlük karantinaya alınmıştı.
Daily Mail’e konuşan bir yakını, yapımcının hayatta kalmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirerek, “Test sonucu pozitif çıktıktan sonra onunla temasa geçemedik, çünkü tecrit edildi ve karantina altına alındı. Ateşi ve öksürüğü vardı. Normalde de çok sağlıklı değildi. Dürüst olmak gerekirse, çok endişeliydim. Bunu bu şekilde atlattığına inanamıyorum. Kesinlikle bunun onun sonu olacağını düşünüyordum” dedi.
Yapımcının, 23 yıllık cezası açıklandıktan sonra gönderildiği Riker Adası Cezavi'nde hastalandığı öğrenilmiş ve Weinstein hastaneye kaldırılmıştı.
Weinstein, corona’ya yakalandığı belirlendikten sonra Wende Islah Evi'nde karantinaya alınmıştı.
Weinstein’in Riker Adası’ndayken virüsü kaptığı düşünülüyor.
New York’taki Rikers Adası’nda bulunan kötü şöhretli cezaevinde sadece 2 gün kalan Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi'nden maksimum güvenlikli Wende Islah Evi'ne transfer edilmişti.
RIHANNA'NIN BABASI RONALD FENTY
Ünlü şarkıcı Rihanna’nın babası Ronald Fenty corona virüse yakalandı. 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, evde tedavisi devam eden 66 yaşındaki babasına suni solunum cihazı gönderdi. Barbados’taki evinde kalan Ronald Fenty, The Sun gazetesine verdiği röportajda, “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” diye konuştu. Babası, Rihanna’nın kendisine solunum cihazı gönderdiğini, ayrıca Barbados’taki hastanelere de değeri 700 bin doların üstünde olan solunum cihazları bağışladığını belirtti.
DİLAN ÇITAK TATLISES
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, "Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" diyerek coron virüse yakalandığını duyurmuştu. 30 yaşındaki şarkıcı, durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak takipçilerine içini döktü:
“Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de...”
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter de corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, test sonucu pozitif çıkmıştı. Dörter, 10 günlük tedavinin ardından taburcu olmuştu.
JOHN TAYLOR
İngiliz müzik grubu Duran Duran'ın beyni John Taylor corona virüse yakalandığını hatta hastalığı yendiğini açıkladı. Uzun süre düşündükten sonra açıklama yapmaya karar verdiğini söyleyen şarkıcı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda "3 hafta önce yaptırdığım corona virüs testim pozitif çıktı. 59 yaşında sağlam ve şanslı bir adamım ki bu süreci hafif atlattım" dedi. Tekrar sahneye çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen sanatçı "Bu şeyi yenebiliriz ve yeneceğiz" diye konuştu.
MARIANNE FAITHFULL
İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull’un, geçtiğimiz hafta pazartesi günü soğuk algınlığı şikayetleriyle gittiği hastanede corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Covid-19 testi pozitif çıkan 74 yaşındaki sanatçı, zatürre başlangıcı tespit edilmesi üzerine gözetim altına alındı.
Faithfull'un menajeri Francois Ravard, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu ve tedaviye olumlu yanıt verdiği söylendi.
Sanatçının eski eşi John Dunbar, Faithfull için "Güçlükle konuşabiliyor" dedi.
PINK
Ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve 3 yaşındaki oğlu Jameson'ın iki hafta önce corona virüse yakalandığını açıkladı.
40 yaşındaki Pink, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İki hafta önce üç yaşındaki oğlum ve ben Covid-19 semptomları gösteriyorduk" diye başladı. Sonra da şöyle sürdürdü: "Şanslıydık ki aile hekimimiz sayesinde test yaptırdık. Sonuç pozitif çıktı" dedi.
Pink, ailesinin o süreçte karantinada olduğunu, kendisiyle birlikte Jameson'ın da iki hafta boyunca karantinada kaldıklarını ve aile hekiminin önerilerini yerine getirdiklerini belirtti. Birkaç gün önce kendilerine yeniden test yapıldığını ve bu kez sonucun negatif çıktığını belirtti.
ALEXINA GRAHAM
Victoria's Secret ilk kızıl saçlı mankeni olarak tanınan Alexina Graham, ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyon uygulamasına rağmen corona virüs'e yakalanmaktan kurtulamadı. Corona virüs semptomları gösteren 30 yaşındaki model Graham hastaneye kaldırıldı. Ateşinin yükseldiği ve nefes darlığı çektiği açıklanan İngiliz manken sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
CHARLOTTE LAWRENCE
Amerikalı 19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence’ın corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncu Christa Miller ile senarist Bill Lawrence’ın kızı olan Charlotte Lawrence, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deneyimini anlattı. “Tamamen iyileşeceğim” diyen genç şarkıcı, “İçeride kalın. Lütfen. Hasta hissetseniz de hissetmeseniz de içeride kalın. Anne babanızı düşünün. Büyükanne ve büyükbabanızı düşünün” çağrısı yaptı.
ANDREW JACK
Star Wars filmi oyuncusu ve aksan koçu Andrew Jack, 76 yaşında corona virüsten hayatını kaybetti.
Daha önce corona virüs testi pozitif çıkan İngiiz oyuncunun durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi.
Star Wars'ta Major Caluan Ematt karakterine hayat veren Andrew Jack’in eşi Avustralya’da karantinada olduğundan Jack'in son anlarında yanında yer alamadı. Eşi, Twitter'dan, "Bugün bir adamı kaybettik. Andrew Jack'e iki gün önce corona virüs teşhisi konuldu" notunu yazdı.
Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson’a koçluk yapıyordu. Aynı zamanda Sherlock Holmes, Yüzüklerin Efendisi, Captain America ve Siyah Giyinen Adamlar gibi filmlerde de görev yapmıştı.
IDRIS ELBA
Corona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya giren İngiliz oyuncu Idris Elba hastalığı atlattığını açıkladı. Eşi Sabrina Dhowre-Elba ile birlikte iki haftalık karantinayı geride bırakan 47 yaşındaki oyuncu, "Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum" dedi.
Eşiyle birlikte iyi olduklarını söyleyen Elba, tıpkı hastalığın başında olduğu gibi hala herhangi bir belirtisini taşımadıklarını belirtti.
Elba, daha önce yaptığı sosyal medya açıklamasında, hangi belirtilere sahip olduğunu soran hayranlarına, “Çok fazla belirtim olmadı. Test yaptırdığımda vücut ağrılarım ve baş ağrım vardı” diye konuşmuştu.
Elba, corona virüsü, en son görüştüğü Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau’nun eşinden kaptığını doğrulamıştı.
SABRINA DHOWRE ELBA
Idris Elba'dan bir hafta sonra eşinin de testi pozitif çıktı. 29 yaşındaki Sabrina Dhowre-Elba, Idris Elba’nın testi pozitif çıktıktan sonra karantinada onunla birlikte kalmaya devam etti. ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşan ve “Onunla birikte olmak istedim” diyen Sabrina Dhowre-Elba, kararından dolayı pişman olmadığını söyleyerek, Idris Elba’ya bakması için 'bir eş içgüdüsü' hissettiğini öne sürdü. Sabrina Dhowre’un göz göre göre eşinden virüsü kapması eleştiri konusu oldu.
PRENS CHARLES
Corona tedavisi gören Prens Charles iyileşerek karantinadan çıktı.
Geçen hafta, Galler Prensi Charles’ın corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Evinde kendini karantina altına alan 71 yaşındaki Prens, 7 günlük karantina sonrası iyileşerek izolasyondan çıktı.
Eşi Camilla’nın test sonucu ise negatif çıkmıştı. Çift, aynı evde ama farklı odalarda karantinaya girmişti.
Kraliyet konutu Clarence House’tan yapılan açıklamada, “Galler Prensi’nin corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Hafif belirtiler görüldü, onun dışında sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi’ne de test yapıldı ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve sağlık çalışanlarının tavsiyeleri üzerine Prens ve Düşes İskoçya’daki evlerinde kendilerini karantinaya aldı” denilmişti.
JOE DIFFIE
Country müziğin efsane ismi Joe Diffie corona virüsten hayatını kaybetti. Grammy ödüllü şarkıcı 61 yaşındaydı.
Diffie’nin ölümü sonrası sözcüsü, “Grammy ödüllü country müzik efsanesi Joe Diffie, 29 Mart Pazar günü corona virüs komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor" açıklamasını yaptı.
Ünlü şarkıcı, 27 Mart Cuma günü, kendisine corona virüs teşhisi konulduğunu açıklamış, “Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum” demişti.
Bugüne dek 20’den fazla country müzik hiti çıkaran Joe Diffie’nin en bilinen besteleri Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets), Third Rock From the Sun, Pickup Man ve Bigger Than the Beatles şarkılarıydı.
ŞİMURA KEN
Japon komedyen Şimura Ken, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kyodo ajansının haberine göre, "Japonya'nın Robin Williams'ı" olarak nitelendirilen 70 yaşındaki Şimura, 20 Mart'ta yüksek ateş ve ağır zatürre teşhisiyle Tokyo'daki bir hastaneye kaldırıldı.
Şimura'nın bir gün sonra solunum cihazına bağlandığı, bir daha bilincinin yerine gelmediği ve 23 Mart'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kariyerine 1974'te "Drifters" adlı komedi grubuyla başlayan ve ABD'li komedyen Jerry Lewis'den ilham aldığını söyleyen Şimura'nın ölümü, Japonya'da büyük üzüntüyle karşılandı.
TILL LINDEMANN
Rammstein grubunun solisti Till Lindemann'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Lindemann'ın Moskova'daki bir konserden dönerken ateşi yükseldi ve Berlin'de hastaneye kaldırıldı. Lindemann'a yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
57 yaşındaki müzisyenin yoğun bakımda karantinaya alındığı belirtildi. Ünlü müzisyenin durumunun şu an daha iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı da aktarıldı.
PLACIDO DOMINGO
79 yaşındaki İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo'nun yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle yaptırdığı corona virüs testi, pozitif çıktı. Domingo, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak ateş ve öksürük şikayetiyle test yaptırdıklarını belirtti.İtalyan tenor Luciano Pavarotti ve İspanyol tenor José Carreras ile kurduğu The Three Tenors grubuyla üne kavuşan Domingo ve ailesi, bir süredir sosyal izolasyonda.
DAVID BRYANT
Bon Jovi grubunun klavyecisi ve kurucularından olan David Bryant corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Gönderisinde bir haftadır hasta hissettiğini ve bunun üzerine test yaptırdığını söyleyen müzisyen, her gün biraz daha iyi hissettiğini ve hayranlarına endişe etmemeleri gerektiğini söyleyerek pozitif mesajlar verdi.
MAROUANE FELLAINI
Kariyerinin büyük bir kısmını Avrupa’da geçrien ancak şimdi Çin’de Shandong Luneng takımında top koşturan Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini’de corona virüs çıktı. Çin'de liglerin 18 Nisan'da başlayacak olması sebebiyle 20 Mart'ta ülkeye dönen futbolcu 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yapılan kontroller sonrası 32 yaşındaki Fellaini'nin corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinada tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu, Çin Süper Ligi'nde corona virüse yakalanan ilk isim oldu.
Premier Lig’de Everton ve Manchester United’da oynayan futbolcu, 2019’da Çin takımına transfer olmuştu.
DYBALA VE ORIANA SABATINI
Corona virüs salgını İtalya'da yayılmaya devam ederken, Serie A'da forma giyen futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Juventus’un yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatini’nin Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arjantinli yıldız, “Herkese merhabalar COVID-19 testinin sonuçlarını aldığımızı ve hem Oriana'da, hem de bende sonuçların pozitif çıktığını bildirmek isterim. Neyse ki mükemmel durumdayız. Mesajlarınız için herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Dybala, İtalyan devi Juventus’ta Rugani ve Matuidi’nin ardından Corona virüs testi pozitif çıkan 3’üncü futbolcu oldu.
INDIRA VARMA
Game of Thrones dizisinin yıldızlarından Indira Varma, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dizide Ellaria Sand karakterine hayat veren 46 yaşındaki İngiliz oyuncu, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Yataktayım ve pek iyi değilim. Güvende ve sağlıklı kalın, yakınlarınıza karşı dikkatli olun” dedi.
Varma, açıklamasından kısa bir süre önce, Game of Thrones’taki rol arkadaşı Emilia Clarke ile birlikte Londra’daki Playhouse Theatre’da sahneleyecekleri The Seagull adlı oyunun provasında ekiple birlikte çektirdiği selfie’yi paylaşmıştı.
Şimdi Emilia Clarke’ın hayranları onun da corona virüse yakalanmış olabileceğini düşünüyor.
KEVIN DURANT
NBA’ın ünlü basketbolcusu Kevin Durant’ın corona virüs testleri pozitif çıktı. Durant, yaptığı açıklamada, "Herkes dikkatli olsun, kendine dikkat etsin ve karantinada kalsın. Bunu da atlatacağız" dedi. Ayrıca Brooklyn Nets’den ismi açıklanmayan 4 oyuncunun daha salgına yakalandığını açıkladı.
ITZIAR ITUNO
La Casa De Papel dizisinde Müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran Itziar Ituno, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi: “Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın.”
Dışarı çıkmakta ısrar edenleri ‘bencil’ olmakla suçlayan Lawrence, “Bu salgını durdurma gücüne sahibiz. Dolayısıyla lütfen lütfen kendinizi izole edin. Dayanın. Bilgilenin. Uyanık olun ve başkalarını da uyandırın” ifadesini kullandı.
VITTORIO GREGOTTI
Barcelona Olimpiyat Stadı’nın planlayıcılarından İtalyan mimar Vittorio Gregotti, corona virüs nedeniyle 92 yaşında Milan’da hayatını kaybetti.
İtalya medyası Gregotti’nin önceki gün corona virüse bağlı zatürre nedeniyle öldüğünü açıkladı. Gregotti, 1990 İtalya Dünya Kupası’nda kullanılan Marassi Stadyumu, Milan’daki Arcimboldi Operası gibi önemli yapıları tasarlayan isimdi. Ayrıca Venedik Mimarlık Bienali’nin kavramsal altyapısının oluşturulmasında teorileriyle önemli rol oynamıştı.
Şu anda evinde karantina altında kalan Kurylenko, penceresinden manzarasını sosyal medya hesabında “Evde kilitliyim” mesasıyla paylaştı.
Ukrayna doğumlu Fransız vatandaşı olan oyuncu mesajında, “Temel belirtilerim ateş ve halsizlikti. Kendinize iyi bakın ve bunu ciddiye alın” yazdı.
Kurylenko, Quantum of Solace filminde Bolivyalı ajan Camille Montes karakterine hayat vermişti.
Kurylenko, hastalanmadan önce The Bay Of Silence adlı filmin çekimlerini tamamlamıştı. Oyuncunun ayrıca rol aldığı Fransız yapımı Sentinelle adlı filminin post prodüksiyonu ağustosa ertelendi.
Ayrıca son James Bond filmi Ölmeye Zaman Yok’un (No Time To Die) nisandaki vizyon tarihi de corona virüs nedeniyle kasıma ertelenmişti.
ELIAQUIM MANGALA
İspanyol kulübü Valencia'da Ezequiel Garay'ın ardından Eliaquim Mangala da virüse yakalandı.
Virüs testininin pozitif çıktığını sosyal medya üzerinden açıklayan Mangala; "Bugün corona virus'e yakalandığımı öğrendim. İyi hissediyorum ve semptomların hiçbiri bende yok. Semptomları göstermeden de virüsü taşıyabileceğimizi öğrendim, temastan kaçının. Evde karantina altına aldım kendimi" ifadelerini kullandı.
TOM HANKS
DANIELE RUGANI - JUVENTUS
SOPHIE TRUDEAU - KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİ
GOBERT & MITCHELL - UTAH JAZZ (BASKETBOL)
NADINE DORRIES - İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI
JAROSLAW MIKA - POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI
MIKEL ARTETA - ARSENAL (TEKNİK DİREKTÖR)
FRANCK RIESTER - FRANSA KÜLTÜR BAKANI
CALLUM HUDSON ODOI - CHELSEA
İSHAK CİHANGİRİ - İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ'NİN YARDIMCISI
HÜBERS & HORN - HANNOVER
SALVATORE FARINA - İTALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI
MANOLO GABBIADINI - SAMPDORIA
DAVID SASSOLİ - AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU BAŞKANI
TREY THOMPKINS - REAL MADRID (BASKETBOL)
Neden bu kadar çok ünlü ismin corona virüs testi pozitif çıkıyor? Fast Company bu soruyu evrimsel biyolog Carl Bergstrom’a sordu. Washington Üniversitesi’nden görev alan Bergstrom ünlülerin çoğumuza göre daha fazla etkileşim içinde olmasından dolayı corona virüs kapma risklerinin matematiksel olarak daha yüksek olduğunun altını çizdi.
Bergstrom teorisini şu ifadeler ile savundu: “Ünlü isimler daha fazla seyahat ediyorlar ve daha fazla insanla daha fazla birebir etkileşime geçiyorlar. Hastalık ağ modellerine göre enfeksiyon, yüksek bağlantılı noktalarda erken dönemlerde meydana geliyor ve zirveye ulaşıyor.”
EVANGELOS MARINAKIS - OLYMPIAKOS (OLYMPIAKOS VE NOTTINGHAM FOREST TAKIMLARININ SAHİBİ)