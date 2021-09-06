Prens Charles'ın başı dertte: Bağış karşılığı vatandaşlık vaadi

İngiliz Kraliyet ailesinden Prens Charles'ın eski yardımcısı, Suudi bir iş adamıyla olan bağlantılarının gazetelerde ifşa edilmesinin ardından yardım kuruluşu Prens Vakfı'nın başkanlığından geçici olarak istifa etti. Charles'ın vakfı para karşılığı vatandaşlık ve prensle yemek yeme vaadi sunarak dolandırıcılık yapmakla suçlanıyordu.

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06.09.2021 - 11:02

Prens Vakfı, yöneticisi Michael Fawcett'in The Sunday Times ve Mail on Sunday tarafından ortaya atılan iddialarla ilgili yapılan iç soruşturma süresince görevlerini askıya almayı kabul ettiğini duyurdu.







euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Fawcett’ın Suudi Arabistan’ın iş insanlarından Dr. Mahfuz Marei Mübarek bin Mahfuz ile koordineli bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.







Fawcett'ın 2017'de Mahfuz'a yazdığı ifade edilen mektupta, Suudi iş insanına, yaptığı bağışlar karşılığında vatandaşlık verileceğinin aktarıldığı iddia ediliyor.







Suudi iş insanı, Galler Prensi'ni özellikle ilgilendiren restorasyon projelerine büyük meblağlar bağışladığı biliniyor. Mahfuz, hakkındaki iddiaları ise reddediyor.







Charles'ın vakfı, yaptığı açıklamada devam eden soruşturmayı ciddiye aldıklarını, desteklediklerini aynı zaman soruşturmaya her türlü yardımcı olacaklarını açıkladı.

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