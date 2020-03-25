Prens Charles'ın corona testi pozitif çıktı (Corona olan ünlü isimler)

PRENS CHARLES

Galler Prensi Charles’in corona virüs testi pozitif çıktı. 71 yaşındaki Prens, kendini İskoçya’daki Balmoral Konutu’nda karantinaya aldı. Eşi Camilla’nın test sonucu ise negatif çıktı.

Kraliyet konutu Clarence House’un sözcüsü “Galler Prensi’nin corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Hafif belirtiler görüldü, onun dışında sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi’ne de test yapıldı ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve sağlık çalışanlarının tavsiyeleri üzerine Prens ve Düşes İskoçya’daki evlerinde kendilerini karantinaya aldı” dedi.

Prens Charles, 93 yaşındaki annesi Kraliçe Elizabeth ile en son 12 Mart’ta görüşmüştü. Kraliyet yetkilileri, Kraliçe'nin durumunun iyi olduğunu bildirdi.