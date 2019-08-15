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Prens Charles'ın Diana'ya evlilik teklif etme hikayesi

Prenses Diana ile Prens Charles hakkında bir gerçek daha günyüzüne çıktı. Kraliyet uzmanı Ingred Seward; Charles'ın Diana'ya yaptığı evlenme teklifini anlattı.

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    Kraliyet uzmanı olarak tanımlanan Ingred Seward, Channel 5 adlı TV kanalında bir programda Prens Charles'ın Prenses Diana'ya nasıl evlenme teklif ettiğinden bahsetti.


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    Seward'ın verdiği bilgiye göre; O dönemde dünyanın en gözde bekarı olan Prens Charles'ın Lady Diana Spencer'a yaptığı evlenme teklifi sanıldığı kadar romantik değildi.


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    Evlilik teklif etme hikayesini anlatan Seward şunları aktardı: "Prens Charles, Diana'ya evlenmek teklif ettiğinde sadece 12 kez görüşmüşlerdi"


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    "Bir gün Diana Spencer, Prens'in daveti üzerine Windsor Şatosu'na gitti. O gün Prens Charles, Diana Spencer'ı şatonun fidanlığına götürdü ve orada evlenme teklif etti." 

  • 5

    Seward'ın iddiasına göre Diana Spencer da bu teklif karşısında şaşkına döndü, sinirleri bozuldu ve gülme krizine girdi. 



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    Kraliyet biyografi yazarı Christopher Wilson da bu evlilik teklifi hakkında "Sevdiğine evlenme teklif eden birçok kişinin yaptığı gibi Diana'yı kollarına almadı, ona sarılmadı" diye görüşünü bildirdi.,


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    Prenses Diana ile Prens Charles 1981 yılında tüm dünyada milyonlarca kişinin meraklı bakışları önünde evlenmişti.
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