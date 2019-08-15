Prens Charles'ın Diana'ya evlilik teklif etme hikayesi

1 Kraliyet uzmanı olarak tanımlanan Ingred Seward, Channel 5 adlı TV kanalında bir programda Prens Charles'ın Prenses Diana'ya nasıl evlenme teklif ettiğinden bahsetti.







2 Seward'ın verdiği bilgiye göre; O dönemde dünyanın en gözde bekarı olan Prens Charles'ın Lady Diana Spencer'a yaptığı evlenme teklifi sanıldığı kadar romantik değildi.







3 Evlilik teklif etme hikayesini anlatan Seward şunları aktardı: "Prens Charles, Diana'ya evlenmek teklif ettiğinde sadece 12 kez görüşmüşlerdi"







4 "Bir gün Diana Spencer, Prens'in daveti üzerine Windsor Şatosu'na gitti. O gün Prens Charles, Diana Spencer'ı şatonun fidanlığına götürdü ve orada evlenme teklif etti."





5 Seward'ın iddiasına göre Diana Spencer da bu teklif karşısında şaşkına döndü, sinirleri bozuldu ve gülme krizine girdi.





6 Kraliyet biyografi yazarı Christopher Wilson da bu evlilik teklifi hakkında "Sevdiğine evlenme teklif eden birçok kişinin yaptığı gibi Diana'yı kollarına almadı, ona sarılmadı" diye görüşünü bildirdi.,





