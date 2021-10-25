Prens Filipos ile Nina Flohr evlendi

Prens Philippos ile İsviçreli milyarder iş kadını Nina Flohr corona virüs önlemleri nedeniyle sadece 100 davetlinin katılımıyla dünya evine girdi.

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da hafta sonu en çok konuşulan konu, devrik Yunan kralı Konstantin’in (81) küçük oğlu Prens Philippos’un (35) İsviçreli milyarder iş kadını Nina Flohr (34) ile düğünü oldu.





Pandemi nedeniyle sadece 100 davetlinin katıldığı ayine, sağlık sorunları bulunan devrik Yunan Kralı Konstantin tekerlekli sandalye ile katıldı.





Damadın teyzesi İspanya Kraliçesi Sofia ile Danimarka, Bulgaristan, İsveç, Hollanda ve Sırbistan kraliyet aileleri mensuplarının yanı sıra Yunan jet sosyetesi de davetliler arasında yer aldı.

Nina Flohr, ünlü giyim markalarından Chanel’e diktirdiği uzun duvaklı, yarı dekolte gelinliği ve kayınvalidesi Anna Maria’dan düğün için borç aldığı kraliçe tacı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Prens Filipos ile Nina Flohr'un düğününden fotoğraflar...