Prens Frederic Prinz von Anhalt mirasını bırakmak için evlat edindi

Von Anhalt, şu anda sadece bir unvan olmasına rağmen bin yıllık bir kraliyet soyunun çocuğu olmadığı için bitmesini istemediğini belirterek yetişkin bir oğul evlat edinmeye karar verdiğini söyledi. Von Anhalt çocuk edinme sürecini TV'de anlatmasının nedenini ise "İnsanlara yalnız olmaları gerekmediğini göstermek istedim. Çocuk büyütmek zorunda değilsiniz. Bir yetişkini evlat edinebilirsiniz, böylece size yardım edecek birine de kavuşmuş olursunuz" diye anlattı.



