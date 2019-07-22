Prens George 6 yaşında (3.6 milyar dolarlık veliaht)

1 6. yaşını kutlayan Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın oğulları Prens George dedesi Prens Charles ile babası Prens William'ın ardından İngiliz Kraliyet Tahtı’nın üçüncü varisi durumunda. Ancak, bu durum İngiltere kralı olma konusunda amcası Prens Harry'nin bile çok önün olan Prens George'dan şimdilik saklanıyor. Prens George, nasıl bir ailede dünyaya geldiğini, gelecekte onu bekleyen ihtişamı ve büyük sorumlulukları henüz bilmiyor.

2 Kraliyet Ailesi’nin geçmişten günümüze gelen geleneklerle birlikte devam eden uyulması gereken kurallara sahip olduğu biliniyor. Üstelik bu kurallar sadece büyükler için değil, Prens George da Kraliyet’in bazı kurallarına tabi tutuluyor.





3 Fakat Kraliyet hayatı ve kuralları, Prens George’u halihazırda normal yaşıtlarından daha farklı bir konuma sokuyor. Kate Middleton ve Prens William’ın çocukları Prens George’u olabildiğinde normal yetiştirmeye çalıştığı biliniyor.





4 Örneğin kurallara göre, Kraliyet erkeklerinin sekiz yaşına gelene kadar pantolon giymeleri yasak.

5 Bu yüzden Prens George’u doğduğu günden bu yana şortlarla görüyoruz. Kaynaklara göre, Kraliyet erkekleri sekiz yaşına ulaştıklarında, pantolon giydikleri zaman büyüdüklerini ifade etmiş oluyorlar.

6 Prens George’u etkileyecek Kraliyet kurallarından bir diğeri de, sunulan hediyelerin kabulünün bir sınırı olması. Yani Kraliyet Ailesi, sunulan her hediyeyi kabul edemiyor, bunların bir sınırı var.





7 Kraliyet Ailesi'ne, şahsen tanımadıkları ama Birleşik Krallık’ta yaşayan kişiler tarafından sunulan hediyeler, en ufak bir endişe taşındığı durumlarda reddedilir.

8 5 yaşına kadar Prens George anne ve babası Prens William ile ailece seyahatler ediyorlardı. Fakat bu durum da Prens George’un yaşı büyüdükçe değişmek zorunda kalacak ve babasından ayrı seyahat edecek.

9 Eski geleneklere göre aynı uçak seyahatlerinde birden fazla taht varisi seyahat etmiyor. Prens William tahtın ikinci varisi ve oğlu Prens George ise üçüncü varis.

10 İlk varisin 69 yaşındaki Prens Charles olduğu düşünülürse, Prens William ve oğlu Prens George normal şartlarda çok uzun süre tahtta kalacaklar gibi görünüyor. Peki Prens George ne zamana kadar babası ile beraber yolculuk edebilecek? Bu yaş aslına bakılırsa normal bir çocuk için oldukça küçük.

11 Prens George 12 yaşına kadar babası Prens William ile beraber seyahat edebilir, sonrasında ya tek başına olacak ya da annesi Kate Middleton kendisine eşlik edebilir.

12 Akıllı telefon çağında büyüse de Prens George, selfie çılgınlığına katılamayacak. Kraliyet, selfie çekmek konusunda katı kurallara sahip.